Hallan un hombre sin vida en un camino rural de Recreo

El paisaje rural de Recreo se transformó en escenario de un hecho que todavía no tiene respuestas. Un llamado al 911 activó un operativo de emergencia y llevó a personal del Comando Radioeléctrico hasta un camino de tierra, donde el silencio del campo quedó interrumpido por una escena que abrió una investigación judicial.
Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron lo que el aviso telefónico había anticipado: un hombre yacía sin vida en inmediaciones de un zanjón, sobre calle J. J. Paso. El cuerpo estaba tendido boca arriba, con los puños cerrados, en una posición que encendió las primeras alertas sobre las circunstancias del fallecimiento.
La escena fue inmediatamente preservada y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que desplegó tareas periciales para comenzar a reconstruir lo ocurrido. Cada detalle del entorno fue registrado como parte de un procedimiento que busca establecer si se trató de una muerte natural, violenta o producto de un hecho delictivo.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar las causas de la muerte. En paralelo, se avanzó con las primeras diligencias para lograr la identificación de la víctima, cuya edad y datos personales aún no fueron informados oficialmente.
La investigación se desarrolla bajo estricta reserva, mientras los peritos trabajan para establecer si existen signos de violencia, arrastre o intervención de terceros.