En zona céntrica

Robaron un reflector de un local de computación y los detuvieron a pocas cuadras

Dos hombres de 26 años fueron aprehendidos luego de sustraer un reflector del cartel de un comercio ubicado en calle 4 de Enero al 2300. La policía recibió el aviso, inició un patrullaje por la zona y logró localizar a los sospechosos en Tucumán y Saavedra. El elemento fue encontrado dentro de una de las mochilas.