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Maximiliano Pullaro
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En zona céntrica

Robaron un reflector de un local de computación y los detuvieron a pocas cuadras

Dos hombres de 26 años fueron aprehendidos luego de sustraer un reflector del cartel de un comercio ubicado en calle 4 de Enero al 2300. La policía recibió el aviso, inició un patrullaje por la zona y logró localizar a los sospechosos en Tucumán y Saavedra. El elemento fue encontrado dentro de una de las mochilas.

El robo ocurrió en un comercio ubicado en 4 de Enero 2300. Foto: GentilezaEl robo ocurrió en un comercio ubicado en 4 de Enero 2300. Foto: Gentileza
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El robo ocurrió durante la tarde del sábado y tuvo como escenario un local de computación ubicado en calle 4 de Enero al 2300, en la ciudad de Santa Fe.

La secuencia comenzó cuando desde la Central de Emergencias 911 se alertó a personal del Comando Radioeléctrico sobre un robo consumado en el comercio. Según la información aportada en ese momento, dos individuos habían escapado del lugar llevándose un reflector que formaba parte del cartel del negocio. Los sospechosos se habían retirado caminando en dirección al norte.

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Con esos datos, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se dirigieron hasta el comercio para verificar lo sucedido. Allí constataron la faltante del elemento denunciado como sustraído.

La descripción aportada por los testigos permitió entonces orientar el patrullaje hacia las calles de la zona.

Reflector dentro de una mochila

Mientras los agentes recorrían el sector, finalmente lograron ubicar a dos hombres que reunían las características aportadas. Fue en inmediaciones de Tucumán y Saavedra. Los uniformados procedieron a identificarlos. Se trataba de dos hombres, ambos de 26 años.

robo y detención comercio céntricoEl reflector robado en el comercio. Foto: Gentileza

De acuerdo con el parte policial, se les practicó un chequeo palpáreo que no arrojó resultados de interés. Sin embargo, la situación cambió cuando los efectivos revisaron el interior de las mochilas que llevaban consigo. En una de ellas apareció el reflector denunciado como sustraído.

En sede policial

Ante esta situación, ambos individuos fueron aprehendidos y el elemento recuperado quedó secuestrado a disposición de la investigación.

robo y detención comercio céntricoTraslado de los detenidos a sede policial. Foto:Gentileza

Los sospechosos fueron trasladados hasta la dependencia policial correspondiente por razones de jurisdicción.

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Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que deberá determinar ahora las circunstancias del hecho y la situación procesal de los dos aprehendidos.

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