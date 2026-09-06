Ciudad de Santa Fe

Le robaron cinco motos y una bicicleta: “Lo más tremendo es acostumbrarse a vivir así”

Un joven trabajador de barrio Escalante volvió a ser víctima de un robo durante la madrugada de este domingo, en una vivienda de barrio Escalante. Los delincuentes quedaron registrados mientras recorrían la cuadra con una pinza corta-candados, intentaban acceder a otras casas y finalmente se llevaban caminando una motocicleta que estaba asegurada con traba-manubrio.