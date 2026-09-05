Dos mujeres fueron deternidas este sábado en Santo Tomé (ciudad del departamento La Capital) tras un allanamiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa que investiga la comercialización de estupefacientes al menudeo en la zona.
Detienen en Santo Tomé a dos mujeres acusadas de vender droga al menudeo
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones, con apoyo de canes detectores y un equipo de irrupción de la Policía de Acción Táctica.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Microtráfico de la PDI, que contó con el apoyo de la Sección Canes Detectores y un grupo de irrupción de la Policía de Acción Táctica (PAT) pertenecientes a la Unidad Regional I.
Material secuestrado
Las sospechosas fueron identificadas por sus iniciales como R. B. C., de 26 años, y R. C. G., de 30.
Durante el registro del inmueble, los efectivos policiales incautaron diversos elementos de interés para la causa: 186 envoltorios fraccionados de cocaína, con un peso total de 42 gramos; 553.800 pesos; recortes de nailon varios y paquetes vacíos de papel glasé; y cuatro teléfonos celulares.
Intervención judicial
El operativo contó con la autorización de la jueza Rosana Itatí Carrara y la dirección del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Manuel Cecchini.
Por orden del fiscal interviniente, ambas implicadas quedaron alojadas en sede policial y puestas a disposición de la Justicia, imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.