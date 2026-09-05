En el Samco local

Por el faltante de fentanilo la PDI identificó a un médico de la ciudad de Esperanza

El profesional fue citado por la fiscalía, en el marco de una causa por el presunto delito de “hurto calificado”. Se trata de un hombre de 30 años, bajo tratamiento por consumos problemáticos. La investigación se inició tras detectar ampollas de ranitidina con etiquetas de fentanilo y la faltante del potente opioide.