El MPA informó al juez federal de La Plata por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo en Santa Fe

El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, confirmó que se encuentra en curso una investigación por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe, un caso que ha generado gran preocupación tanto en el ámbito sanitario como judicial. Además, explicó que por el caso fue informada la Justicia Federal competente.
La denuncia fue presentada la semana pasada -el 25 de agosto- por el director del hospital, el Dr. Francisco Sánchez Guerra y el presidente del Consejo de Administración, contador Germán Strasser y activó de inmediato la intervención de la fiscal Rosana Peresin, de la Oficina de Flagrancia e Investigación del MPA.
“Puede tratarse del mercado ilegal u otro destino", analizó el fiscal Nessier. Foto: Guillermo Di Salvatore
“Prácticamente a minutos de ingresada la denuncia, que fue realizada en forma online, se dio intervención a una fiscal que desde ese momento comenzó con las tareas investigativas”, explicó Nessier, quien detalló que se están analizando registros de cámaras de seguridad, declaraciones ampliadas de los denunciantes y otras medidas criminalísticas.
No hay imputados
Las ampollas habrían desaparecido en dos momentos distintos y desde dos espacios físicos diferentes dentro del área de terapia intensiva. Aunque las cámaras no captan directamente el lugar donde se almacenaba el medicamento, sí registran la entrada y salida de personas en esos sectores. “Eso, coordinado con otros elementos reunidos, permite avanzar en la investigación”, señaló el fiscal.
Respecto a la posible identificación de responsables, Nessier fue claro: “Por el momento la fiscal no tiene elementos para atribuir el hecho a ninguna persona, ni interna ni externa al hospital”.
Consultado sobre si personas ajenas al nosocomio ingresaron al lugar, el fiscal dijo que ese es uno de los aspectos bajo análisis y que “podría ser disparador de medidas investigativas complementarias”. También remarcó que, debido al pequeño tamaño del fentanilo —68 ampollas equivalen aproximadamente a tres blisters—, el traslado del mismo podría haberse hecho sin dificultad.
Justicia Federal
Por la sensibilidad del caso, se dio conocimiento de la situación al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien investiga causas vinculadas con la adulteración de fentanilo.
Sin embargo, Nessier aclaró que “en principio acá no estamos ante la misma hipótesis”, ya que en este caso se trata de una sustracción sin un destino aún determinado. “Puede tratarse del mercado ilegal u otro destino, pero eso es lo que se está investigando”, dijo.
“Acá no estamos ante la misma hipótesis” que la investigación federal, dijo Nessier. Foto: Agencia
Finalmente, el fiscal confirmó que no existe una vinculación directa con las causas federales en curso, aunque sí hubo un intercambio de información con la Fiscalía General y se mantiene la comunicación abierta con el juzgado de La Plata.
Testimoniales en enfermería
En tanto, esta semana la fiscalía a cargo de la causa se encontraba tomando declaración testimonial al plantel del área de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva que estuvo de turno entre la jornada del viernes 15 de agosto -cuando se realizó el último control de ampollas- y el miércoles 20 de agosto -cuando se inició la investigación interna por el faltante-.
La investigación se circunscribe al área de terapia y quirófano del hospital público. Foto: Archivo
La semana pasada declararon en sede fiscal las autoridades del hospital y denunciantes, así como los profesionales que se encontraban al mando del área de terapia y quirófano, donde suele administrarse la droga faltante.
En tanto, la investigación continúa bajo reserva mientras se espera el análisis completo de los registros fílmicos y otros elementos probatorios.
