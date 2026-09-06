Un llamado de emergencia puso en marcha el domingo por la mañana un particular operativo de rescate debajo del Puente Gobernador Oroño, en la ciudad de Santa Fe.
Otra vez una persona dentro de una alcantarilla: rescataron a un hombre bajo el Puente Oroño
El episodio ocurrió el domingo por la mañana en inmediaciones de boulevard Gálvez y Telefe Santa Fe. Bomberos encontró al hombre, que se encontraría en situación de calle, dentro de una estructura de unos tres metros de profundidad. No emitió palabra y finalmente logró salir por sus propios medios.
Eran aproximadamente las 8.28 cuando una dotación de la Dirección General de Bomberos, perteneciente al Cuartel Santa Fe, fue enviada hasta la zona de boulevard Gálvez, a la altura de Canal 13.
Al llegar, los servidores públicos se encontraron con una escena poco habitual: un hombre estaba en el interior de una alcantarilla de aproximadamente tres metros de profundidad.
No emitió palabra alguna
El protagonista se encontraría en situación de calle. Según consta en el informe oficial, los bomberos tomaron contacto con él y procuraron establecer qué había ocurrido. Sin embargo, el hombre no emitió palabra alguna.
Pese a las características del lugar, y sin que fuera necesario montar una maniobra compleja de extracción, finalmente logró abandonar la alcantarilla por sus propios medios. El procedimiento concluyó sin que se informaran personas heridas. En el lugar también intervino personal policial de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, que llegó a bordo del móvil 12751.
Una vez que el hombre estuvo fuera de peligro, los servidores públicos dieron por concluida su intervención y emprendieron el regreso al Cuartel Santa Fe. Eran las 9, apenas poco más de media hora después del aviso que había movilizado a los equipos de emergencia.
Una escena repetida
El episodio vuelve a poner en escena una situación que ya había llamado la atención en la región. El antecedente más cercano ocurrió el 26 de agosto, en jurisdicción de Santo Tomé.
Aquella madrugada, un joven de 22 años fue encontrado dentro de una alcantarilla ubicada en un predio de la empresa Cataleia, sobre la Ruta Nacional 19. En ese caso, los Bomberos Zapadores debieron abrir dos rejas metálicas que impedían el acceso y, una vez liberado el paso, el muchacho salió por sus propios medios y sin lesiones aparentes.
A diferencia de aquel episodio, esta vez la escena tuvo como escenario uno de los sectores más transitados y reconocibles de la ciudad de Santa Fe: las inmediaciones del Puente Oroño, en el corredor de boulevard Gálvez.
La circunstancia también vuelve a poner el foco sobre los espacios urbanos utilizados como refugio por personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Debajo de puentes, en estructuras de desagüe o en otros lugares de difícil acceso, esos sectores pueden convertirse durante la noche en improvisados lugares de descanso, aunque también entrañan riesgos evidentes.
Por el momento no se informaron las circunstancias por las cuales el hombre terminó dentro de la alcantarilla ni cuánto tiempo llevaba allí. Tampoco se conocieron precisiones sobre su identidad o sobre una eventual intervención de los servicios de asistencia social.