Rescate de Bomberos

Otra vez una persona dentro de una alcantarilla: rescataron a un hombre bajo el Puente Oroño

El episodio ocurrió el domingo por la mañana en inmediaciones de boulevard Gálvez y Telefe Santa Fe. Bomberos encontró al hombre, que se encontraría en situación de calle, dentro de una estructura de unos tres metros de profundidad. No emitió palabra y finalmente logró salir por sus propios medios.