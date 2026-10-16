Vandalismo

Robo y destrozos en el jardín de infantes municipal de barrio Abasto

Delincuentes ingresaron durante la noche del jueves a un establecimiento educativo municipal de Santa Fe y escaparon con un microondas y parlantes. Además, provocaron daños en un equipo de aire acondicionado que aparentemente intentaron retirar. La alarma se activó durante la madrugada, aunque la primera inspección policial no detectó irregularidades.