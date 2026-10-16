Un jardín municipal de barrio Abasto, en la zona oeste de Santa Fe, fue blanco de un robo durante la noche del jueves. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, sustrajeron un microondas y parlantes y provocaron daños en un equipo de aire acondicionado, que aparentemente intentaron retirar del lugar.
Robo y destrozos en el jardín de infantes municipal de barrio Abasto
Delincuentes ingresaron durante la noche del jueves a un establecimiento educativo municipal de Santa Fe y escaparon con un microondas y parlantes. Además, provocaron daños en un equipo de aire acondicionado que aparentemente intentaron retirar. La alarma se activó durante la madrugada, aunque la primera inspección policial no detectó irregularidades.
El episodio fue advertido a partir de la activación de la alarma de seguridad del edificio, ubicado en la zona de Pedro Espinoza y Abipones. Sin embargo, la primera intervención policial no permitió detectar movimientos sospechosos ni establecer qué había ocurrido dentro del establecimiento.
De acuerdo con los datos disponibles, el alerta quedó registrado durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, a las 4.29, y fue comunicado al sistema de emergencias 911.
Sonó la alarma pero igual robaron
La activación del sistema de seguridad motivó la intervención policial. Según se supo un movil plicial se dirigió al establecimiento para verificar la situación.
Tras la inspección, el personal informó que no había novedades. El procedimiento concluyó sin que se registraran otros datos relevantes en ese momento.
No obstante, posteriormente se advirtió el faltante de distintos elementos y la existencia de daños en el interior del jardín. La secuencia exacta del ingreso y la hora en que los delincuentes actuaron deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.
El registro de la alarma identificó el sector del establecimiento como el aula de primer año, aunque la información disponible no permite precisar si ese fue el único ambiente afectado.
Lo que se llevaron
Entre los elementos sustraídos se mencionaron un microondas y unos parlantes. También se constataron daños en un equipo de aire acondicionado, que habría sido roto cuando los autores intentaron retirarlo.
Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de los responsables ni sobre la existencia de testigos que hayan observado movimientos sospechosos en las inmediaciones.
El episodio dejó como saldo el robo de equipamiento y daños materiales en una institución municipal destinada a la atención educativa de niños. La investigación deberá establecer cómo ingresaron los autores, si forzaron accesos y qué ocurrió entre la activación de la alarma y la llegada del patrullero.