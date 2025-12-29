Prisión preventiva para la joven imputada por el crimen de Jeremías Monzón

Quedó presa la adolescente detenida en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes frente al Club Atlético Colón.
La adolescente de 16 años fue señalada como coautora del homicidio y será alojada en un Centro Especializado para Menores.
M.B.A., de 16 años, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del crimen. El juez penal Sergio Carraro dispuso su encierro preventivo, mientras el proceso judicial avanza.
Noticia en desarrollo.