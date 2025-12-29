#HOY:

Prisión preventiva para la joven imputada por el crimen de Jeremías Monzón

La adolescente de 16 años fue señalada como coautora del homicidio y será alojada en un Centro Especializado para Menores.

Tareas tras el hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón el pasado 22 de diciembre. Crédito: Flavio RainaTareas tras el hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón el pasado 22 de diciembre. Crédito: Flavio Raina
Quedó presa la adolescente detenida en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes frente al Club Atlético Colón.

Tribunales este lunes durante la audiencia por la muerte de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio RainaTribunales este lunes durante la audiencia por la muerte de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio Raina

M.B.A., de 16 años, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del crimen. El juez penal Sergio Carraro dispuso su encierro preventivo, mientras el proceso judicial avanza.

Noticia en desarrollo.

