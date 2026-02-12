Asumió Danilo Villán como nuevo jefe de la Unidad Regional II de Rosario

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, puso en funciones este jueves al director General de Policía, Danilo Villán, como nuevo jefe de la Unidad Regional II – departamento Rosario; y a Ramón Morales, como coordinador de Actividades Operativas de la URII.
El acto se llevó a cabo en la sede de la URII en la ciudad de Rosario, y fue encabezado por el secretario de Seguridad, Omar Pereira, quien señaló que la medida tiene que ver con “la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes. La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal”.
Por este motivo, “la elección de cada jefe revista una atención especial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad; y la selección de Villán tiene que ver con esta impronta, además de su experiencia en la fuerza. La expectativa es continuar y consolidar los logros alcanzados con este Plan de Seguridad”.
Por último, Pereira precisó que la designación de Morales se debe a “la complejidad que la actividad operativa ha alcanzado en Rosario y el departamento, y nos vimos en la necesidad de instalar esta figura, de manera que sea un colaborador directo del jefe de Unidad Regional, en la articulación y coordinación de todos los elementos operativos, como las agrupaciones Cuerpos y Orden Público”.
Nuevo Jefe
El director General de Policía, Danilo Villán, tiene 54 años y nació en Intiyaco, departamento Vera. Es agente retirado y reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.
Formó parte del Cuerpo Guardia Infantería de UR II, División Personal, sumariante de Comisaría 7ma de UR II, Comando Radioeléctrico de UR II (jefe de tercio y subjefe), subjefe Comisaría 14ta (UR II), jefe Comisaría 9na (UR II), jefe de Infantería de UR II (2015), subdirector y director de PAT (2018), subjefe UR II (2019), jefe interino y confirmado de UR II (2020), y Policía Vial (2020).