Dos personas resultaron heridas de bala y un domicilio fue atacado a tiros entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de Santo Tomé. El caso más reciente tuvo como víctima a un adolescente de 16 años, quien fue asaltado y herido en ambas piernas.
Santo Tomé: dos personas baleadas y una casa atacada a tiros en pocas horas
La violencia con armas de fuego tuvo tres episodios entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Un hombre de 27 años recibió varios disparos y quedó internado en estado crítico, una vivienda fue atacada y un adolescente de 16 años terminó herido en ambas piernas durante un presunto intento de robo.
La sucesión de hechos comenzó durante la tarde del sábado en inmediaciones de calle Ituzaingó al 4700. Allí, Daniel Ortega, de 27 años, caminaba cuando fue sorprendido por un hombre que se movilizaba en una motocicleta de aproximadamente 110 centímetros cúbicos.
De acuerdo con la información reunida por los investigadores, el motociclista habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos en dirección a Ortega.
A pesar de haber sido alcanzado por los proyectiles, el joven consiguió continuar caminando. Herido, avanzó hasta las inmediaciones de calle Roverano al 2400, donde finalmente cayó y recibió asistencia de personal del servicio de emergencias 107.
Luego fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en estado crítico, según informaron voceros confiables del citado nosocomio.
Como es de rigor, en el lugar donde se produjo el ataque trabajaron los investigadores junto a peritos policiales. Habrían secuestrado vainas servidas calibre .22 entre otros elementos, como así también se buscaron cámaras en la zona.
Disparos contra una vivienda
Horas después, ya entrada la madrugada del domingo, otro episodio con armas de fuego volvió a poner la atención sobre el sector de calle Roverano.
Esta vez, el ataque no tuvo como blanco directo a una persona sino a una vivienda ubicada en el 2800. Un hombre de 25 años, relató que había ingresado a su domicilio cuando, minutos después, escuchó el paso de una motocicleta. Desde el rodado, según su denuncia, habrían efectuado varios disparos contra la propiedad.
Se constataron dos impactos compatibles con proyectiles de arma de fuego en la segunda puerta de ingreso de la vivienda.
Según se supo este episodio podría estar vinculado a un hecho ocurrido en los primeros días de agosto donde también mediaron las armas de fuego y una persona habría sido herida.
Adolescente herido en ambas piernas
Cuando todavía se investigaban los episodios anteriores, un nuevo hecho de violencia con armas de fuego ocurrió durante la madrugada del domingo.
Esta vez la víctima fue un jovencito de 16 años. El adolescente relató que alrededor de las 3 se encontraba caminando por inmediaciones de Richieri y Castelli cuando fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
Según su relato, los desconocidos habrían intentado asaltarlo y, en esas circunstancias, utilizaron un arma de fuego. El joven recibió heridas en ambas piernas.
Fueron sus familiares quienes se encargaron de trasladarlo hasta el Hospital José María Cullen. Allí se le constató heridas superficiales de arma de fuego en ambas piernas. El adolescente recibió el alta médica alrededor de las 5.
Los tres episodios quedaron bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, con intervención del fiscal Giavedoni, quien fue interiorizado de las diligencias realizadas.
Así, entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, Santo Tomé quedó atravesada por una serie de episodios protagonizados por armas de fuego.
Dos personas resultaron heridas y una vivienda fue atacada a balazos. La posible conexión familiar entre algunos de los protagonistas constituye ahora uno de los aspectos que deberán ser profundizados por los investigadores para determinar si se trata de hechos aislados o de una trama de violencia con antecedentes comunes.