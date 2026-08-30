Violencia

Santo Tomé: dos personas baleadas y una casa atacada a tiros en pocas horas

La violencia con armas de fuego tuvo tres episodios entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Un hombre de 27 años recibió varios disparos y quedó internado en estado crítico, una vivienda fue atacada y un adolescente de 16 años terminó herido en ambas piernas durante un presunto intento de robo.