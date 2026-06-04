Falló el sistema de GNC

Video: un taxi explotó tras detenerse en un semáforo en Bahía Blanca

El episodio se registró en horas de la madrugada y generó sorpresa entre los vecinos, ya que el vehículo estalló mientras permanecía detenido en la vía pública. El hecho quedó filmado por una cámara de seguridad y no hubo otros autos ni peatones comprometidos en ese instante.