Un insólito episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Bahía Blanca, cuando un taxi que circulaba con normalidad terminó explotando tras detenerse en un semáforo. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra y generó gran impacto entre los vecinos.
Video: un taxi explotó tras detenerse en un semáforo en Bahía Blanca
El episodio se registró en horas de la madrugada y generó sorpresa entre los vecinos, ya que el vehículo estalló mientras permanecía detenido en la vía pública. El hecho quedó filmado por una cámara de seguridad y no hubo otros autos ni peatones comprometidos en ese instante.
Explosión en plena calle
El incidente se produjo cerca de las 4.30 de la mañana, en una esquina de la ciudad. El conductor frenó cuando el semáforo cambió a rojo y, pocos segundos después, se produjo una fuerte explosión en la parte trasera del vehículo.
Afortunadamente, no había otros autos ni peatones en las inmediaciones, lo que evitó consecuencias mayores.
Posible falla en el GNC
De acuerdo con la información preliminar, la explosión se habría originado por una falla en el sistema de GNC del taxi. Se presume que el tubo podría haber presentado una pérdida, lo que habría generado la acumulación de gas dentro del habitáculo y derivado en el estallido.
En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se observa el momento en el que el vehículo se detiene y, segundos después, se produce el fogonazo en la zona del baúl. El chofer desciende rápidamente del auto y se aleja, intentando quitarse restos de fuego de la ropa.
Aunque sufrió un gran susto, el conductor no habría resultado con heridas de gravedad, aunque el vehículo sí registró importantes daños materiales.