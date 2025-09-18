#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
¿Accidente u homicidio?

Murió el hombre que se había quemado en una casilla del Parque del Sur

Nicolás Tolón, de 28 años, no resistió las heridas sufridas en el incendio del miércoles. Un testigo asegura que le arrojaron alcohol y lo prendieron fuego

La casilla precaria del Parque del Sur donde se originó el incendio.
 13:48
Por: 

En la mañana del jueves, en una cama del Cullen, se apagó la vida de Nicolás Tolón, 28 años, un hombre que el día anterior había quedado atrapado en un infierno de fuego y humo dentro de la casilla precaria donde vivía, a metros del Parque del Sur. Su cuerpo no resistió las quemaduras: un 80 por ciento de la superficie estaba carbonizada.

El miércoles, a plena luz del mediodía, la tragedia se encendió en ese rincón marginal de la ciudad. Testigos aseguran que Tolón descansaba sobre un colchón cuando las llamas lo sorprendieron.

Mirá tambiénDos vehículos incendiados, otros dos vandalizados y un colectivo apedreado: el chofer resultó herido

El fuego avanzó con violencia, lo envolvió y lo obligó a salir tambaleando hacia la calle, con la piel desprendiéndose y la voz quebrada en gritos de auxilio. "Estaba todo quemado, se chocaba con los autos, pedía ayuda desesperado", contó un empleado del Centro Cívico, todavía con el espanto en los ojos.

¿Fue intencional?

El mismo trabajador lanzó un dato perturbador: alguien habría rociado la casilla con alcohol para luego prenderle fuego mientras Tolón dormía. La sospecha flota como humo espeso: ¿se trató de un accidente o de un ataque criminal?

El incendio terminó con la vida de Nicolás Tolón.El incendio terminó con la vida de Nicolás Tolón.

Lo cierto es que vecinos y empleados del lugar improvisaron un baldeo con agua del río para apagar el foco, mientras el hombre ardía vivo. Una ambulancia del 107 lo trasladó de urgencia al Cullen. Allí ingresó en shockroom, con quemaduras de primer y segundo grado en rostro, tórax y extremidades. Horas después fue derivado a terapia intensiva.

La muerte lo alcanzó este jueves a las 9.10, cuando el médico de guardia informó la falla multiorgánica. En paralelo, el expediente policial quedó abierto bajo un signo de interrogación: ¿Tolón fue víctima del infortunio de la pobreza o del fuego intencional que alguien encendió sobre su cuerpo?

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Hospital José María Cullen
Santa Fe Ciudad
Santa Fe Policiales
Parque del Sur

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro