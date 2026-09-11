Una mujer de 40 años de barrio Los Troncos fue condenada por una serie de delitos cometidos en perjuicio de sus vecinos y para encubrir robos a mano armada de los que participaron sus hijos.
“En el barrio mandamos nosotros”: condenaron a una vecina de Los Troncos por amenazas y encubrimiento
La sentencia abarca hechos que van desde la coacción agravada para desalojar a una mujer de su casa a intimidación de testigos y colaboración post robos a mano armada.
Sabrina Beatriz Silva fue sentenciada a 5 años de prisión a través de un acuerdo de juicio abreviado. La condena fue dictada por el juez penal Gustavo Urdiales, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Omar De Pedro, quién también imputó a los ojos de la mujer, que permanecen en prisión preventiva. La defensa de Silva estuvo a cargo del defensor público Nicolás Mosconi.
Durante la audiencia, la ahora condenada admitió su culpabilidad como coautora de los delitos de “coacción agravada” y autora de dos hechos de “encubrimiento” y una “coacción simple”.
“En el barrio mandamos nosotros”
Entre los delitos atribuidos a la mujer se destaca un hecho de coacción agravada perpetrado entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2024 en inmediaciones de la esquina de Gorriti y Alfaro de Vera.
Durante este período, Silva amenazó de muerte a una vecina con el objetivo de obligarla a abandonar su residencia. Para lograr su cometido e intimidar a la víctima, la condenada envió a sus hijos a efectuar disparos con armas de fuego contra el frente de la vivienda.
Posteriormente, el 1° de julio, la imputada concurrió personalmente al inmueble acompañada por sus hijos Alexis Villán y Brian Blanco, reiterando las intimidaciones y expresándole a la mujer que "en el barrio mandamos nosotros". Ante la advertencia explícita de que la matarían si no se retiraba del lugar, la víctima se vio forzada a abandonar definitivamente su hogar el 2 de julio.
La mujer también fue condenada por lo ocurrido el 19 de noviembre de 2021, alrededor de las 19, en la intersección de Gorriti y Florencio Sánchez. Luego de que uno de sus hijos, apodado "Ramoncito", asaltara a la pareja de la hija de una vecina de Los Troncos, Silva amedrentó a la madre de la joven advirtiéndole que mataría a su hija si prestaba declaración testimonial en su contra.
Encubridora
La pena impuesta incluye dos hechos de encubrimiento, vinculados con hechos ilícitos ejecutados por los hijos de Silva. El primero se consumó el 4 de agosto de 2024, fecha en la que la mujer recibió $40.000 en su cuenta personal de la plataforma Mercado Pago.
Los fondos provenían de la cuenta bancaria de una víctima a quien uno de sus hijos, junto a otros masculinos armados, le había sustraído el teléfono celular mediante el uso de violencia. La condenada aceptó la transferencia a sabiendas del origen ilícito del dinero.
El segundo encubrimiento se registró el sábado 7 de septiembre de 2024, poco después de las 20. En esa ocasión, Silva albergó en su vivienda una serie de bienes sustraídos momentos antes por dos de sus hijos, en complicidad con otros hombres.
La banda había ingresado con armas de fuego y armas blancas al domicilio de una familia, reduciendo violentamente a los moradores para apoderarse de equipos de música, prendas de vestir, teléfonos celulares y documentación.
Tras la firma del procedimiento abreviado y la condena emitida por el juez Urdiales, se dispuso la extracción de muestras biológicas de la condenada para su posterior inscripción en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Silva continuará privada de la libertad en el Penal de Las Flores, donde estaba en prisión preventiva y ahora comenzó a cumplir su sentencia.