Los tribunales de Santa Fe serán escenario del juicio de uno de los casos más dolorosos y complejos de los últimos años. Este miércoles 27 de mayo, finalmente se dará inicio al debate oral y público por la muerte de Diego Martín Román, el niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas en un descampado de la ciudad de Recreo en julio de 2019.
Comienza el juicio por la muerte de Diego Román
Está previsto para este miércoles el inicio del debate oral y público para esclarecer la muerte del niño de 12 años ocurrida en 2019 en Recreo. Los dueños de una jauría serán acusados por el homicidio.
El proceso, que debió sortear años de teorías contrapuestas y una reprogramación de su fecha original en marzo por cuestiones de agenda de las partes, llega finalmente a la etapa de definiciones en la sala de audiencias de los tribunales locales.
El juez penal Pablo Busaniche tendrá la tarea de analizar la conducta de Iván Mercado Reyes y su pareja, Norma Elena Vega. Ambos llegan al juicio acusados de la coautoría de "homicidio con dolo eventual", señalados como los propietarios de la jauría que habría protagonizado el ataque letal contra el menor.
La tragedia ocurrió en un predio rural situado a apenas 200 metros de la vivienda de los imputados, lugar donde los animales permanecían bajo su custodia exclusiva. Durante casi siete años, el proceso judicial transitó entre hipótesis de ataques humanos y pericias científicas que terminaron volcando la balanza hacia el ataque animal.
Diez perros
El punto neurálgico de la estrategia que desplegará el fiscal Andrés Marchi, acompañado por las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Frutero del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), gira en torno a que los acusados "conocían perfectamente la potencialidad agresiva y lesiva de sus perros".
La fiscalía sostendrá que Mercado Reyes y Vega omitieron deliberadamente las medidas de seguridad básicas -como el cerramiento adecuado del predio o el uso de bozales y cadenas- a pesar de que ya existían antecedentes de ataques previos a vecinos por parte de sus perros.
La jauría estaba integrada por diez ejemplares de diversas razas y características, incluyendo un Rottweiler apodado "Tronco", varios Boxer conocidos como "Jackson", "Dorotea" y "Malevo", y otros mestizos llamados "Beethoven", "Tacuara", "Mia", "Chocolate", "Uma" y "Negrito".
Las pericias veterinarias y forenses resultaron determinantes para descartar las sospechas iniciales sobre una intervención humana, confirmando que las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima eran compatibles con la "depredación de animales".
Bajo esta premisa, el bloque acusador solicitará penas de diez años de prisión para Mercado Reyes y ocho años para Vega, manteniendo subsidiariamente la figura de "homicidio culposo".
El debate
El cronograma judicial fijado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) prevé que el juicio se desarrolle durante las próximas dos semanas.
Tras la apertura de este miércoles 27 de mayo, las audiencias continuarán los días 28 y 29, para luego retomar el debate durante la primera semana de junio, del 1 al 5 inclusive. Se estima que, si no surgen nuevos imprevistos, el veredicto final será dictado por el juez Busaniche el próximo lunes 8 de junio.
El tribunal deberá escuchar a los 91 testigos citados, una lista depurada de los más de 200 ofrecidos originalmente por las partes. Entre los convocados se encuentran peritos forenses, médicos veterinarios, expertos en genética y vecinos de la zona de Recreo, cuyos testimonios serán fundamentales para reconstruir lo sucedido aquella tarde de julio.
Cabe destacar que sólo la querella constituida por el padre de Diego participará del juicio, dado que la de la madre del niño fue apartada previamente por sostener una teoría -el homicidio por parte de una persona- que resultaba inconsistente con la acusación formal contra los dueños de los canes.