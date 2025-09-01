San Javier: Imputaron por venta de cocaína a la cabecilla de un clan familiar

Atribuyeron a una mujer haber organizado una estructura de fraccionamiento y venta de estupefacientes en la ciudad de San Javier, de la que formaban parte al menos seis personas más.
También cayeron sus hijas, su hijo y otros tres hombres. Las detenciones se concretaron el viernes en el marco de una serie de allanamientos realizados en el barrio Los Reubicados.
La investigación sobre el clan familiar se desarrolló durante un año, hasta que el pasado viernes la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de allanamientos en los que se concretaron siete detenciones.
Este lunes, el fiscal Guillermo Persello atribuyó a Natalia Soledad D. (42) la autoría de "comercialización de estupefacientes". Durante esa audiencia también atribuyó la participación secundaria en el mismo delito a los tres hijos de la mujer, a su pareja y a otros dos hombres: Ayelén, Abigail y Carlos C.; Alan S., Santiago R., y Ángel O.
El debate se realizó en la sala 3 de los tribunales de Santa Fe, ante la jueza penal Cecilia Labanca y con la participación de la defensora pública Ileana Echaniz. La audiencia de medidas cautelares será el próximo viernes, en horario a confirmar.
Según la imputación fiscal, Natalia D. estaba al frente de la estructura que se dedicaba al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, específicamente cocaína, mediante la venta al menudeo.
Las actividades ilícitas se habrían desarrollado al menos desde el 27 de marzo de 2024 y tenían como base operativa la vivienda de la mujer, ubicada sobre calle San Francisco del barrio Los Reubicados de San Javier.
Durante los allanamientos, la policía secuestró cocaína fraccionada y preparada para su venta al por menor en envoltorios de nylon, teléfonos celulares, un posnet, dinero en efectivo, dos picadores de metal, una bolsa con bicarbonato y recortes de papel con anotaciones de interés para la investigación.
La imputación detalla un esquema organizado con roles específicos para cada uno de los siete implicados:
Natalia D. ejercía un rol de decisión y configuración predominante en la estructura delictiva.
Su hijo Carlos C. colaboraba activamente en la venta de cocaína y aportaba su billetera virtual de Mercado Pago para el cobro del material estupefaciente, además de redirigir a compradores a otros puntos de venta.
Su hija Ayelén C. aportaba billeteras digitales de Mercado Pago y del Banco Nación para el depósito de dinero proveniente de las ventas y se encargaba de guardar el efectivo.
Su otra hija, Abigail C., colaboraba en oportunidades en la venta de estupefacientes y redirigía a los compradores.
Ángel O., en ocasiones, establecía contactos con proveedores de material estupefaciente.
Alan S. colaboraba directamente en la venta de estupefacientes en el domicilio de Natalia D.
Santiago R. colaboraba en la venta de la droga y aportaba sus líneas telefónicas para que la cabecilla se comunicara con personas relacionadas a la actividad ilícita.
Así fueron atribuidos los roles por el fiscal Persello, quien solicitó que se agendara audiencia de prisión preventiva, la cual se realizará el viernes.
