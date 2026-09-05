Quedaron en prisión preventiva dos hombres a los que se investiga por delitos contra la propiedad cometidos en Santa Rosa de Calchines, departamento Garay.
Dos presos por hurtos y robos en Santa Rosa de Calchines
A uno le atribuyeron ilícitos cometidos entre octubre de 2025 y agosto de este año, mientras que al otro le endilgaron un ilícito que cometió en conjunto con el primero, el 25 de agosto.
Se trata de dos hombres cuyas iniciales son C.R.O. y J.A.C. Al primero le imputaron la autoría de dos “hurtos”, “encubrimiento” y “amenazas”, y la coautoría del delito de “robo simple”. Al segundo también le endilgaron la coautoría del “robo simple”.
La fiscal Rosario Haeffeli está a cargo de la investigación y solicitó las medidas cautelares en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, el juez Martín Torres ordenó las privaciones cautelares de la libertad para las dos personas.
Entre octubre y agosto
La fiscal indicó que “el 26 de octubre de 2025, CRO ingresó a una vivienda ubicada en el barrio Juan Manuel de Rosas”. Al respecto, expuso que “se apoderó ilegítimamente de distintos elementos de la víctima, entre ellos, un secarropas, una garrafa, otros electrodomésticos y acolchados”.
Asimismo, la funcionaria del MPA afirmó que “el jueves 23 de julio, el mismo imputado fue interceptado en la vía pública del barrio Mataderos llevando elementos de los que sabía que su procedencia era ilícita”.
Haeffeli destacó que “el domingo 9 de agosto, el imputado volvió a cometer un hecho ilícito. En esta oportunidad, ingresó en una vivienda en obra del barrio Juan Manuel de Rosas y se apoderó de dos hojas vidriadas de una abertura”.
En conjunto
La representante del MPA también relató que “el martes 25 de agosto pasado, los dos imputados ingresaron a otra vivienda en construcción, también en el barrio Rosas, donde forzaron tres ventanas y se apoderaron ilegítimamente de tres juegos de celosías”, señaló la fiscal.
“Al otro día, alrededor de las 18, el imputado de iniciales CRO fue a una casa en el barrio Güemes, donde amenazó de muerte a una mujer que es familiar del otro imputado”, añadió la fiscal.
Haeffeli concluyó que “a partir de múltiples diligencias investigativas que solicitamos y que llevó a cabo personal policial, se logró identificar a los dos hombres y ordenamos su detención”.