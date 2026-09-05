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Ceres: la PDI secuestró marihuana, dinero y detuvo a un joven en dos allanamientos

El sospechoso tiene 24 años y deberá responder ante la Justicia provincial por infracción a la ley de drogas. El operativo se realizó este sábado en la mencionada ciudad del norte santafesino.

Fuerzas especiales colaboraron con las irrupciones. Foto: El LitoralFuerzas especiales colaboraron con las irrupciones. Foto: El Litoral
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Un operativo antidrogas desplegado en la ciudad santafesina de Ceres (departamento San Cristóbal) culminó con la detención de un joven de 24 años y el secuestro de material estupefaciente, dinero en efectivo y elementos de precisión.

La medida fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los procedimientos se concretaron con la intervención del Ministerio Público de la Acusación, bajo las directivas del fiscal Emiliano Odriozzola.

Las irrupciones estuvieron a cargo del personal de la PDI Distrito Ceres —a través de sus divisiones de Microtráfico y Operativa—, que contó con la colaboración de los efectivos de la PDI del Distrito San Cristóbal.

Evidencia

Durante los registros domiciliarios, el personal policial incautó: 170 gramos de marihuana (distribuidos entre sustancia disgregada y cogollos), una balanza digital de precisión, $200.000 en efectivo y tres teléfonos celulares. Además, halló una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm.

Por orden del fiscal interviniente, se dispuso la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales S. B. B., de 24 años.

El implicado fue trasladado a la sede de la PDI, donde quedó alojado y puesto a disposición de la Justicia provincial.

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