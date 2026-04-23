Tribunales de Santa Fe

Presunto ajuste de cuentas: preso por dispararle seis veces a un hombre en Alto Verde

El imputado de 25 años permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación por el ataque a tiros ocurrido el pasado 13 de abril por la tarde. La defensa plantea un escenario de "exceso en la legítima defensa".