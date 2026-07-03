Tribunales de Santa Fe

Imputan este viernes a los seis policías detenidos por la muerte en custodia de Mauro González

Se trata de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y uno del Cuerpo Guardia de Infantería, involucrados en el procedimiento del 17 de enero pasado que terminó con el deceso del hombre en un calabozo de la Comisaría 8va.