La sede de los tribunales de la ciudad de Santa Fe será este viernes el escenario de la atribución delictiva a los seis miembros de las fuerzas de seguridad detenidos por la muerte de Mauro Daniel González, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia policial en enero de este año.
Imputan este viernes a los seis policías detenidos por la muerte en custodia de Mauro González
Se trata de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y uno del Cuerpo Guardia de Infantería, involucrados en el procedimiento del 17 de enero pasado que terminó con el deceso del hombre en un calabozo de la Comisaría 8va.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) programó para las 16.30 la audiencia imputativa, que estará a cargo de la jueza Cecilia Labanca. Será entonces cuando el fiscal Ezequiel Hernández expondrá formalmente las imputaciones a los uniformados detenidos esta semana.
El fiscal a cargo de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el pasado miércoles la detención de cinco integrantes del Comando Radioeléctrico y un agente del Cuerpo Guardia de Infantería, quienes estarían vinculados directamente con la muerte en custodia de González.
Tras las imputaciones, la fiscalía solicitará que se fije una audiencia de medidas cautelares para los primeros días de la próxima semana. La pretensión fiscal es que los uniformados queden en prisión preventiva.
El fallecimiento de González ocurrió en el interior de un calabozo de la Comisaría 8va (actual Estación Policial Norte) en la madrugada del pasado 18 de enero.
La investigación se rige bajo el Protocolo de Minnesota, diseñado específicamente para indagar muertes ocurridas bajo responsabilidad estatal, buscando determinar si existió un uso desmedido de la fuerza o negligencias graves en el deber de cuidado.
Operativo “violento e ilegal”
La reconstrucción de los hechos que presentará la fiscalía sitúa el inicio del conflicto en la tarde del 17 de enero en el barrio Yapeyú. Tras un llamado al 911 por presuntos disturbios, una cantidad desproporcionada de móviles policiales -se estima entre ocho y nueve patrulleros- acudió al lugar para reducir a González delante de sus padres y vecinos.
Según la querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, la aprehensión fue violenta e ilegal desde su origen. Denuncian que uno de los efectivos le habría provocado la fractura de una costilla a González, al arrojarse sobre él durante la aprehensión.
Testigos y registros de cámaras de seguridad serían piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido aquel día. La querella sostiene que durante el camino del patrullero hasta la dependencia policial, realizaron diversas paradas, prolongando el trayecto. En ese tiempo, la salud del detenido se habría deteriorado.
Cuando fue entregado formalmente a la Comisaría 8va, cerca de las 20, González "no respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido", indicó Mingarini.
Desenlace fatal
De acuerdo con el expediente, el fiscal de turno había dispuesto que el aprehendido fuera liberado, instrucción que fue comunicada a la seccional a las 22.40 de ese 17 de enero. Sin embargo, el hombre permaneció encerrado hasta la madrugada del 18, cuando los guardias acudieron a notificarle su liberación y descubrieron que ya no presentaba signos vitales.
La querella sostiene que "la muerte de Mauro empezó en la calle" y que existieron múltiples oportunidades perdidas para evitar el fatal desenlace, especialmente dada la cercanía del Hospital José María Cullen durante los traslados previos.
La audiencia de este viernes marcará el inicio formal del proceso judicial contra los policías, en un contexto donde también se evalúan los antecedentes de violencia de algunos de los detenidos y la deficiencia de los exámenes médicos policiales realizados a la víctima previo a su ingreso al calabozo.