Del garaje al patio: cayó el "ladrón de las cajas" y quedó en preventiva
Tiene 23 años y fue imputado por dos hechos de hurto calificado por escalamiento, en dos propiedades del barrio Barranquitas. Fue detenido detrás del club Unión y este miércoles quedó tras las rejas por sus antecedentes recientes.
El ladrón entró a dos patios lindantes con tres días de diferencia. Foto: Archivo El Litoral
Un joven de 23 años quedó en prisión preventiva este miércoles en la ciudad de Santa Fe, luego de ser acusado de cometer una serie de robos en viviendas del barrio Barranquitas, en inmediaciones del estadio 15 de Abril del club Unión. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sebastián Szerifert durante una audiencia en la que la defensa pública había solicitado su libertad.
El imputado, identificado como Agustín Javier Miranda, oriundo de Villa Oculta, había sido formalmente acusado el pasado 20 de marzo por el fiscal Omar De Pedro, quien le atribuyó dos hechos de hurto calificado por escalamiento, uno de ellos en grado de tentativa.
El fiscal Omar De Pedro solicitó este miércoles la medida cautelar para Miranda. Foto: Archivo El Litoral
Además, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación informó que el joven cuenta con una condena previa de tres años de prisión en suspenso, situación que fue ponderada al momento de resolver su situación procesal.
Los episodios investigados ocurrieron entre el sábado 14 y el martes 17 de marzo en una misma cuadra de calle Cochabamba al 3600. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el primero de los hechos tuvo lugar durante la siesta, cuando el imputado trepó un portón de más de dos metros de altura, accedió a los techos de la vivienda y descendió al patio, desde donde sustrajo una caja de herramientas.
Escalamiento y reiteración
Tres días después, el 17 de marzo por la tarde, el joven habría repetido la modalidad en la casa lindera. En esa oportunidad, escaló un portón de aproximadamente dos metros y medio, se desplazó por los techos y tomó una caja de pesca que contenía señuelos, una pinza, una navaja, rollos de tanza y un cepillo de dientes.
Sin embargo, en este segundo episodio no logró consumar el delito, ya que fue sorprendido y aprehendido por personal policial en la zona de Cochabamba y Cándido Pujato, detrás del club Unión. La intervención fue posible a partir de un relevamiento de cámaras de vigilancia, que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso.
Antecedentes y resolución
Durante la audiencia de medidas cautelares, la fiscalía remarcó tanto la reiteración de conductas como los antecedentes condenatorios vigentes del imputado, lo que —a su criterio— evidenciaba riesgos procesales suficientes para justificar la prisión preventiva.
Una condena previa de prisión en suspenso bastó para que el juez dictara la cautelar. Foto: Archivo
Por su parte, el representante del Ministerio Público de la Defensa, solicitó medidas alternativas, al considerar que no se daban los extremos para una detención cautelar. No obstante, el juez Szerifert resolvió hacer lugar al planteo acusatorio y dispuso la prisión preventiva del joven mientras avanza la investigación penal.
La causa continúa en etapa investigativa, con medidas en curso orientadas a profundizar la prueba recolectada, entre ellas el análisis de registros fílmicos y eventuales testimonios vinculados a los hechos.