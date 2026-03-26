Tribunales de Santa Fe

Del garaje al patio: cayó el "ladrón de las cajas" y quedó en preventiva

Tiene 23 años y fue imputado por dos hechos de hurto calificado por escalamiento, en dos propiedades del barrio Barranquitas. Fue detenido detrás del club Unión y este miércoles quedó tras las rejas por sus antecedentes recientes.