Menores y consumo de drogas en Santa Fe

"Estamos ante una verdadera bomba sanitaria"; la advertencia de un especialista

El psicólogo Matías Dalla Fontana trazó un duro diagnóstico sobre el crecimiento de los consumos problemáticos en Argentina y puso el foco en los niños que comienzan a consumir a edades cada vez más tempranas. También cuestionó la falta de información suficientemente desagregada para conocer el impacto real de las drogas en cada ciudad y provincia.