Un nuevo episodio de violencia escolar causó conmoción en la provincia de Buenos Aires, luego de que se difundiera un video en el que una adolescente insulta y empuja a una profesora frente a sus compañeros. El hecho ocurrió en una escuela secundaria pública de Villa Jardín, en el partido de San Fernando, y volvió a encender las alarmas por las agresiones contra los docentes dentro de las aulas.
Una alumna insultó y empujó a una profesora en plena clase: el video generó indignación
El episodio ocurrió en una escuela secundaria de San Fernando. La grabación, realizada por un estudiante, muestra cómo se desencadenó el conflicto y motivó la intervención de las autoridades educativas.
Cómo comenzó la discusión
La secuencia fue grabada por uno de los estudiantes y muestra cómo una discusión fue subiendo de tono hasta terminar en una agresión física. Según trascendió, el conflicto comenzó cuando la docente llamó la atención de la adolescente porque estaba hablando e interrumpiendo el desarrollo de la clase.
La joven reaccionó de manera desafiante y negó estar conversando. "¿Dónde estoy hablando? Vos flasheás cualquiera", respondió mientras levantaba la voz.
La profesora intentó explicarle que sus compañeros necesitaban concentrarse en las actividades y que las interrupciones perjudicaban el trabajo del resto del curso.
Sin embargo, la estudiante continuó con los insultos y las expresiones ofensivas. En medio del intercambio, le exigió a la docente que no se metiera con ella y le lanzó nuevas agresiones verbales.
Una segunda profesora intervino
La situación se agravó cuando otra docente ingresó al aula para intentar calmar a la adolescente y frenar la discusión.
Pero la intervención no logró tranquilizarla. La joven también la enfrentó verbalmente, cuestionó su presencia y llegó a preguntarle quién se creía que era para intervenir, utilizando expresiones despectivas.
El momento más tenso ocurrió cuando la estudiante empujó a la primera profesora delante de todos sus compañeros. Después de la agresión, el aula quedó en silencio mientras la docente intentaba asimilar lo sucedido.
Visiblemente afectada, la mujer le advirtió que el episodio podía tener consecuencias y que estaba en condiciones de realizar una denuncia.
"La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente", expresó.
Qué pasó con la docente tras la agresión
Aunque el video comenzó a circular masivamente en redes sociales durante los últimos días, el episodio había ocurrido aproximadamente un mes antes de su difusión.
Finalmente, la profesora decidió no presentar una denuncia penal contra la adolescente. Sin embargo, el caso tuvo intervención institucional: la inspección distrital actuó de oficio para abordar lo sucedido y evaluar las medidas correspondientes dentro del establecimiento educativo.