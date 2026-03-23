Vuelco de camión en la autopista: animales sueltos y corte total durante la madrugada

Un siniestro vial alteró la tranquilidad de la madrugada de este lunes en la Autopista Rosario-Santa Fe, minutos después de las 4, cuando un camión que transportaba animales volcó en el kilómetro 44 en sentido descendente, a la altura de Maciel, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia sobre la traza.
De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho fue reportado cerca de las 04:10 y personal policial arribó al lugar alrededor de las 04:20, tras ser comisionado por la central.
El conductor, sin heridas
Al llegar, los agentes constataron que el vehículo involucrado —un camión marca Mercedes Benz— se encontraba volcado a la vera de la calzada. Su conductor, único ocupante, logró salir por sus propios medios y aseguró no haber sufrido lesiones, por lo que no requirió asistencia médica.
Sin embargo, la situación presentó otro frente de riesgo: el transporte trasladaba animales, varios de los cuales quedaron sueltos sobre la autopista tras el vuelco.
El conductor del camión resultó ileso. Foto: Gentileza
La presencia de los animales sobre la cinta asfáltica, tanto en el sentido ascendente como descendente, encendió las alarmas por el peligro para otros conductores que circulaban a esa hora.
Corte total y operativo conjunto
Ante este escenario, personal del corredor vial —a cargo del responsable de turno— solicitó colaboración para interrumpir el tránsito en ambos sentidos.
El corte se extendió desde el kilómetro 30 (mano ascendente) hasta el kilómetro 50 (mano descendente), con el objetivo de permitir el trabajo seguro en la zona y evitar nuevos incidentes.
A pesar de la espectacularidad del vuelco, no se registraron personas lesionadas. No obstante, el episodio generó importantes demoras y obligó a desviar la circulación durante varias horas.
Las tareas se centraron en retirar el vehículo siniestrado y reubicar a los animales que habían quedado dispersos sobre la traza.