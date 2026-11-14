"Dante llegó callado y con tristeza en la mirada. Ante mi pregunta de qué le estaba pasando, me respondió:
EL PRECIO DE DECIR "NO"
- Es que me quedé sin amigos… Bueno, al menos sin los que creía que lo eran…
- ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? – quise saber.
- Pasa que el viernes fuimos a la juntada de la que te había hablado, ellos empezaron a tomar alcohol y les dije que yo no quería, porque la pasaba bien sin tomar – inspiró y exhaló fuertemente el aire – Reaccionaron re - mal. Me empezaron a criticar, a decirme palabras super hirientes y que así no servía. Y al final me terminaron dejando totalmente de lado, diciéndome en la cara que, como no estaba en la misma que ellos, ya no pertenecía al grupo. Me duele un montón, pero no pienso tomar sólo para encajar.
- ¿Qué es lo que más te duele de todo esto, Dante?
- Es una mezcla fea, Ale... Siento un vacío terrible, como si de repente no encajara en ningún lado. Por un lado sé que hice bien en cuidarme, porque no estoy de acuerdo con el consumo de alcohol, pero por el otro me da bronca sentirme descartado, como si no importara nada todo lo que compartimos antes. Me da miedo pensar que me voy a quedar solo o que en otros grupos me pase lo mismo, porque no me interesa tomar… y hacerlo parece ser lo único que importa en las juntadas".
La adolescencia es una etapa marcada por la imperiosa necesidad de pertenecer. El grupo de pares funciona como un refugio fundamental para construir la propia identidad, pero a menudo esa integración exige un costo invisibilizado: la sumisión a normas no escritas. En la cultura juvenil contemporánea, los encuentros sociales suelen estructurar la diversión alrededor del consumo de alcohol como un ritual o validador colectivo. Cuando un adolescente decide no beber, rompe de manera frontal con esa expectativa, desencadenando una dinámica de rechazo que expone las tensiones entre la búsqueda de aceptación, el respeto a las decisiones personales y la verdadera libertad individual.
Quien opta por la sobriedad en un entorno donde se promueve el consumo no sólo rechaza una sustancia sino que, a los ojos del grupo, parece cuestionar el código común. La sobriedad ajena suele ser percibida como una amenaza sutil que actúa como un espejo incómodo, poniendo en evidencia la necesidad colectiva de desinhibirse para pasarla bien. La respuesta del entorno ante esa diferencia suele ser la agresión o la descalificación, encubierta en burlas o mediante el aislamiento directo, con frases que decretan la pérdida de pertenencia. Esta falta de respeto hacia la voluntad del otro transparenta una profunda inmadurez social, donde la cohesión del grupo no se basa en el afecto o la confianza sino en la exigencia de que todos actúen del mismo modo.
Sostener la propia postura frente al rechazo de los pares exige una fortaleza emocional extraordinaria, pero el precio inmediato suele ser el dolor. El duelo de perder una red de contención social que se creía segura y tener que lidiar con la rabia, la incertidumbre y el miedo a la soledad son profundamente desgastantes. Sin embargo, ese aislamiento inicial guarda una lección fundamental sobre los límites personales, porque la verdadera amistad no exige la renuncia a la propia identidad como condición de entrada, y ceder a la presión para encajar solamente brinda una falsa sensación de compañía, mientras que elegir la lealtad hacia uno mismo, por más amarga que resulte en el momento, constituye el primer paso indispensable para construir vínculos auténticos donde el respeto mutuo esté por encima de cualquier mandato grupal.