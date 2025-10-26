#HOY:

Receta rápida de cheesecake de frutos rojos: combina sabor y practicidad

La receta de cheesecake de frutos rojos se plantea como una alternativa para disfrutar en el hogar con ingredientes comunes.

Resulta ideal para compartir en familia o con amigos gracias a su textura cremosa,
Esta versión de cheesecake propone una preparación sencilla, sin necesidad de horno, que resulta ideal para compartir en familia o con amigos gracias a su textura cremosa, cobertura de frutos rojos y tiempo reducido de trabajo.

Desde su estructura —una base de galletitas, un relleno sedoso de queso crema y crema, y una cobertura de frutos rojos— hasta su tiempo estimado de armado (unos 30 minutos) más el reposo en heladera (al menos 4 horas), la receta busca un equilibrio entre practicidad y presentación.

Paso a paso

Ingredientes principales:

200 g de galletitas dulces tipo María;

100 g de manteca derretida;

500 g de queso crema;

200 ml de crema de leche;

100 g de azúcar; 1 cucharadita de esencia de vainilla;

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) hidratada en 50 ml de agua;

200 g de frutos rojos (pueden ser frescos o congelados) + 2 cucharadas de azúcar extra + jugo de medio limón para la salsa de cobertura.

Procedimiento:

Se trituran las galletitas y se mezclan con la manteca derretida para formar la base, que se presiona en el fondo de un molde desmontable (20-22 cm) y se refrigera mientras se prepara el relleno.

A continuación se hidrata y disuelve la gelatina; se bate el queso crema con azúcar y vainilla hasta lograr textura homogénea; en otro recipiente se bate la crema de leche a medio punto y se integra al queso crema. Luego se incorpora la gelatina disuelta con movimientos suaves.

La mezcla se vierte sobre la base y se lleva al refrigerador durante mínimo 4 horas para que tome consistencia.

Para la cobertura, los frutos rojos se cocinan con el azúcar extra y el jugo de limón durante 5 a 7 minutos a fuego suave, hasta obtener una salsa. Una vez fría, se vierte sobre la tarta ya cuajada antes de servir.

La receta rinde aproximadamente 8 porciones y, según estimaciones, cada porción aporta cerca de 390 calorías.

Este paso a paso permite obtener un postre con buena estética —gracias al contraste de la base crocante, el relleno cremoso y la cobertura colorida— sin requerir de horno ni de técnicas complejas, lo que lo vuelve apropiado para cocineros principiantes o quienes buscan una opción confiable para servir en reuniones.

Recomendaciones finales

Para que el resultado sea óptimo conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Utilizar galletitas que permitan obtener una base bien compacta al mezclarlas con la manteca.

Asegurarse de que la gelatina esté completamente disuelta antes de integrarla al relleno, para evitar grumos o fallas en el cuajado.

No acortar el tiempo de refrigerado: las al menos 4 horas de heladera permiten que la crema logre la consistencia adecuada para desmoldar y servir.

Si se trabaja con frutos congelados, dejarlos descongelar previamente o incorporar un paso de cocción más prolongado para la cobertura, asegurando la textura deseada.

