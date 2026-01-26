Salud general

Cortisol alto: qué señales alerta en el cuerpo, cómo reconocerlas y cuándo consultar

El exceso de cortisol, la llamada “hormona del estrés”, puede manifestarse con síntomas que muchas personas atribuyen al ritmo de vida moderno. Especialistas advierten que identificar estos signos a tiempo contribuye a prevenir complicaciones de salud a largo plazo.