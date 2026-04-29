Cada 29 de abril, el mundo rinde homenaje a uno de los snacks más nobles y nutritivos. Desde sus orígenes nómadas hasta la receta tradicional que podés hacer en casa en pocos minutos, descubrí por qué este cereal se volvió indispensable en la mesa de los argentinos.
Crujientes y saludables: el secreto detrás de la receta perfecta para celebrar el Día de las Galletas de Avena
Desde sus orígenes nómadas hasta su estandarización en 1908, las galletas de avena son un legado culinario que combina historia y nutrición en cada bocado.
Una historia que nació por "error" hace milenios
Aunque hoy las vemos en las góndolas de cualquier supermercado, las galletas de avena tienen un pasado épico. Los registros históricos sugieren que su origen se remonta a 10.000 años atrás, de la mano de pueblos nómadas que buscaban un alimento ligero, fácil de transportar y, sobre todo, con un alto valor energético para sus travesías.
Curiosamente, su creación habría sido fruto de la casualidad: una pasta de cereales sometida por error a altas temperaturas dio vida a la primera versión de este alimento. Sin embargo, no fue hasta 1908 cuando la empresa Quaker Oats Company estandarizó la primera receta original para su distribución masiva, marcando un hito en la industria alimentaria global.
El adiós a lo industrial: por qué cocinarlas en casa
En una época donde los ultraprocesados dominan el mercado, volver a lo casero no es solo una cuestión de sabor, sino de salud. Hacer tus propias galletas permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar conservantes innecesarios.
Para el paladar argentino, son la compañía ideal: su textura firme pero crocante las hace perfectas para el mate, el café de la media tarde o un desayuno nutritivo. Además, su versatilidad permite jugar con lo que hay en la alacena, sumando canela, almendras o nueces para darles un toque personal.
Paso a paso: la receta definitiva (Rinde 20 unidades)
Si todavía no te animaste a prender el horno, esta guía rápida te va a cambiar la rutina. Solo necesitás 40 minutos y elementos básicos:
Ingredientes necesarios:
- 115g de avena arrollada fina.
- 50g de harina (común o integral).
- 75g de azúcar.
- 50ml de aceite neutro (maíz o girasol).
- 1 huevo.
- Esencia de vainilla y una pizca de sal.
Preparación:
- El batido: Mezclá el huevo con el azúcar hasta lograr una consistencia cremosa.
- La unión: Agregá el aceite y la esencia de vainilla. Luego, incorporá los secos (harina, sal y avena) hasta formar una masa homogénea.
- El descanso: Es clave llevar la masa a la heladera por 20 minutos. Esto garantiza que no se desarmen y mantengan su forma.
- El horneado: Formá bolitas con las manos o cucharas, aplastalas sobre una placa enmantecada y cociná a 180°C (horno medio) por solo 10-12 minutos.
- Tip de experto: No esperes a que estén duras dentro del horno; retiralas apenas la base esté dorada. Al enfriarse sobre una rejilla, alcanzarán su crocancia característica.
Un clásico que no pasa de moda
Celebrar este día es más que un festejo culinario; es reivindicar un ingrediente que nos acompaña desde el inicio de la civilización. Fáciles, económicas y riquísimas, las galletas de avena demuestran que lo simple sigue siendo lo mejor.