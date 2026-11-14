Recibir un diagnóstico de diabetes puede generar miedo, especialmente cuando existen antecedentes familiares o se conocen las complicaciones que puede provocar la enfermedad.
Diabetes: qué alimentos conviene incorporar y cuáles evitar para controlar la glucosa
Una alimentación equilibrada es una de las claves para acompañar el tratamiento de la diabetes.
Sin embargo, el primer paso es no alarmarse y comenzar a ocuparse de la salud. Así lo planteó María Virginia Borga, licenciada en Nutrición (MP 1140), quien destacó que el abordaje debe apoyarse en tres pilares: seguimiento médico, alimentación adecuada y actividad física.
En ese camino, modificar la manera de comer no significa eliminar todos los alimentos que una persona disfruta. La clave está en organizar las comidas, elegir mejor los ingredientes y prestar atención a cómo se combinan.
Qué alimentos ayudan a controlar la glucosa
Para Borga, las verduras crudas y cocidas y las legumbres deben tener una presencia habitual en el plato de las personas con diabetes.
Estas últimas tienen un efecto que puede favorecer el control de la glucemia: ayudan a que el organismo absorba más lentamente los azúcares de la comida siguiente.
También recomienda incorporar cereales integrales, especialmente avena arrollada gruesa, por su contenido de fibra. Esta contribuye a amortiguar el aumento de la glucosa después de comer.
La fruta tampoco está prohibida. La nutricionista aconsejó consumirla entera, lista para comer y no demasiado madura. Según explicó, al masticarla se aprovecha la fibra presente en la pulpa, la cáscara y las semillas, que ayuda a moderar la velocidad de absorción de los azúcares.
Una alternativa es combinarla con cereales integrales, yogur u otra fuente de proteína. En cambio, recomendó evitar los jugos y licuados: para preparar un vaso se necesitan varias frutas y, al consumirlas en forma líquida, se pierde parte del efecto de la masticación y la fibra.
¿Hay que dejar el pan, las pastas y las papas?
La respuesta de Borga fue que no es necesario eliminar estos alimentos, sino revisar las porciones, la frecuencia y las combinaciones. Sugirió elegir panes y pastas integrales, y alternar el arroz común con variedades como el integral, el yamaní o el parbolizado.
En el caso de las papas, propuso consumirlas hervidas o al horno, cortadas en cubos, y no en puré ni fritas. También recomendó acompañar estos alimentos con verduras y legumbres. Por ejemplo, combinar arroz con lentejas o sumar arvejas a una salsa para pastas puede ayudar a moderar la respuesta de la glucosa.
Entre los productos a limitar, mencionó las gaseosas, los jugos envasados, los dulces, la miel, los almíbares y los ultraprocesados, tanto dulces como salados.
Además, aconsejó evitar saltear comidas y distribuir la alimentación en desayuno, almuerzo, merienda y cena, con colaciones si son necesarias. El objetivo no es vivir a base de prohibiciones, sino construir hábitos sostenibles.
Como mensaje final, Borga volvió a la idea de los tres pilares: alimentación, medicación cuando está indicada y ejercicio físico. Con un abordaje adecuado y seguimiento profesional, sostuvo, una persona con diabetes puede alcanzar una buena calidad de vida.