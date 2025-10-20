Cuáles son los beneficios de consumir agua con gas
El agua con gas no solo sacia la sed, sino que también puede mejorar la digestión, favorecer la pérdida de peso y aportar minerales esenciales. Sin embargo, su consumo debe ser moderado, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud.
El agua con gas es agua mineral natural o de manantial a la que se le ha añadido dióxido de carbono (CO₂), ya sea de forma natural o artificial. Este proceso genera una ligera efervescencia y una sensación de hormigueo al consumirla. Además del CO₂, puede contener minerales como calcio, magnesio y sodio, dependiendo de su origen
Beneficios para la salud
Hidratación y control de la sed
Al igual que el agua sin gas, el agua con gas es efectiva para mantener la hidratación y controlar la sed. Su sabor y efervescencia pueden hacerla más atractiva para algunas personas, favoreciendo su consumo regular
Mejora de la digestión
Consumir un vaso pequeño de agua con gas antes de las comidas puede activar el proceso digestivo y aliviar la sensación de pesadez o hinchazón posterior a la ingesta
Sensación de saciedad y apoyo en la pérdida de peso
La efervescencia del agua con gas puede aumentar la sensación de saciedad, lo que podría ayudar a reducir la ingesta calórica en las comidas. Sin embargo, este efecto debe combinarse con una dieta equilibrada y actividad física regular para favorecer la pérdida de peso
Aporte de minerales esenciales
El agua con gas puede contener minerales como calcio y magnesio, que son beneficiosos para la salud ósea y cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el consumo de aguas minerales naturales por su capacidad para complementar la dieta y aportar estos nutrientes
Posibles efectos adversos en personas con ciertas condiciones
El consumo de agua con gas puede no ser adecuado para personas con reflujo gastroesofágico, ya que puede aumentar la acidez estomacal y la sensación de ardor. Además, su consumo excesivo puede provocar distensión abdominal o gases en algunas personas
Al elegir agua con gas, es fundamental leer las etiquetas para conocer su contenido de sodio, especialmente en personas con hipertensión. Algunas marcas pueden añadir sodio durante el proceso de embotellado, lo que podría ser perjudicial para la salud cardiovascular
