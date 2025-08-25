Nutrición y salud

Jugo de remolacha: un poderoso aliado contra la anemia y protector del corazón

Rico en hierro, ácido fólico, antioxidantes y minerales esenciales, el jugo de remolacha se posiciona como un recurso natural eficaz para combatir la anemia, mejorar la circulación y fortalecer el corazón.