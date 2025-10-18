Claves para entender la menopausia, una etapa que impacta en la salud y el bienestar de las mujeres
La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya la importancia de visibilizar este proceso biológico que afecta a millones de mujeres a nivel global y marca el final de los años reproductivos. Se estima que, en promedio, ocurre entre los 45 y 55 años, y sus síntomas pueden requerir atención médica especializada.
Conocer la verdad sobre la menopausia te permitirá enfrentar esta etapa con mayor confianza y bienestar.
Este 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, una fecha clave para poner el foco en esta transición biológica que forma parte del ciclo vital de la mujer y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue siendo un tema silenciado en muchos ámbitos.
La menopausia, definida como el cese de la menstruación durante 12 meses consecutivos, es un proceso natural causado por la pérdida de la función folicular de los ovarios y la consecuente disminución de los niveles de estrógenos en la sangre.
La OMS enfatiza que esta etapa no solo conlleva cambios biológicos, sino que también puede acarrear importantes desafíos sociales, emocionales y de salud pública. Es fundamental entenderla como un punto en el continuo de las etapas vitales, cuya experiencia está influenciada por factores sanitarios previos, estilo de vida y el entorno sociocultural.
Con una población mundial de mujeres posmenopáusicas en aumento, la atención y el conocimiento sobre este proceso se vuelven cruciales para promover un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.
La menopausia es el final de la menstruación y de la etapa reproductiva que le sucede a la mayoría de las mujeres, entre ellas aquellas cisgénero, hombres transgénero y personas de género diverso con ovarios funcionales. Aparece generalmente entre los 45 y 55 años como fenómeno biológico a causa de la pérdida de la función ovárica y la baja de estrógenos.
La transición a la menopausia, conocida como perimenopausia, puede durar varios años e iniciar con cambios en el ciclo menstrual. Aunque la edad varía, una minoría experimenta la llamada "menopausia prematura" antes de los 40 años, asociada a anomalías cromosómicas, trastornos autoinmunitarios o causas desconocidas.
La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que a menudo está rodeada de confusión.
Síntomas
Los cambios hormonales durante esta transición afectan el bienestar físico, emocional, mental y social de manera muy diversa. Mientras algunas mujeres tienen pocos o ningún síntoma, otras sufren molestias graves que impactan directamente en su calidad de vida y que pueden prolongarse por años.
Los principales síntomas asociados, según la OMS, incluyen:
Sofocos y sudores nocturnos: sensación repentina de calor, a menudo con enrojecimiento y transpiración.
Alteraciones menstruales: cambios en la regularidad y el flujo que culminan con el cese total.
Salud sexual y urinaria: sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales e incontinencia.
Impacto psicológico: dificultad para dormir/insomnio, cambios en el estado de ánimo, depresión y/o ansiedad.
Además, la disminución de estrógenos aumenta gradualmente el riesgo cardiovascular y contribuye significativamente a la pérdida de densidad ósea, elevando las tasas de osteoporosis y fracturas. Es por esto que, la menopausia "puede ofrecer una buena oportunidad para replantearse la salud, el estilo de vida y los objetivos", señala la OMS.
A pesar de su universalidad, la menopausia enfrenta importantes desafíos de salud pública. La OMS advierte que, en la mayoría de los países, el acceso a información, la concienciación y los servicios sanitarios de calidad siguen siendo deficientes.
Muchas mujeres se sienten incómodas o avergonzadas al exponer su experiencia, y en ocasiones, los propios profesionales de la salud carecen de la formación adecuada para reconocer los síntomas y ofrecer opciones de tratamiento.
La menopausia es una buena oportunidad para replantearse la salud y el estilo de vida.
Frente a este panorama, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a:
Concienciar y visibilizar: dar a conocer la menopausia y su repercusión a nivel individual y social.
Abogar por la integración: incluir el diagnóstico, tratamiento y asesoramiento en el marco de la cobertura sanitaria universal.
Promover la capacitación: integrar la formación sobre menopausia y opciones de tratamiento en los planes de estudio de los trabajadores sanitarios.
La OMS enfatiza la necesidad de un enfoque de salud basado en el ciclo de vida, garantizando el acceso a información y servicios adecuados para promover un envejecimiento saludable antes, durante y después de la menopausia.
Un llamado a la acción y la reflexión
El Día Mundial de la Menopausia nos recuerda que esta no es una enfermedad, sino una transición natural que merece ser abordada con información precisa, apoyo y empatía. La falta de diálogo y la escasez de recursos impactan directamente en la calidad de vida de un porcentaje cada vez mayor de la población femenina mundial.
Comprender la menopausia es un paso esencial no solo para el bienestar individual, sino para la salud pública global. La oportunidad de replantear hábitos y buscar asesoramiento médico adecuado es la llave para transitar esta nueva etapa con plenitud y salud.
