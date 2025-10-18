En su día mundial

Claves para entender la menopausia, una etapa que impacta en la salud y el bienestar de las mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya la importancia de visibilizar este proceso biológico que afecta a millones de mujeres a nivel global y marca el final de los años reproductivos. Se estima que, en promedio, ocurre entre los 45 y 55 años, y sus síntomas pueden requerir atención médica especializada.