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Cómo hacer pan de leche casero: una receta fácil para disfrutar en la merienda del domingo

Esponjoso, suave y con un delicado sabor dulce, este pan es ideal para acompañar el mate, el café o el té. Se prepara con ingredientes sencillos y es una alternativa para quienes quieren sumar algo casero a la mesa del domingo.

Los pancitos de leche son una opción casera, suave y esponjosa para acompañar el mate.Los pancitos de leche son una opción casera, suave y esponjosa para acompañar el mate.
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La merienda del domingo es una buena oportunidad para preparar algo rico en casa y compartir un momento en familia. Entre las opciones que se pueden hacer sin demasiadas complicaciones, el pan de leche se destaca por su textura tierna, su aroma y su sabor ligeramente dulce.

A diferencia de otros panes, esta preparación lleva leche en la masa, lo que ayuda a conseguir una miga suave y esponjosa. Además, se puede elaborar con ingredientes habituales de la cocina y no requiere maquinaria especial.

Recién salido del horno, es una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o una infusión. También se puede servir con manteca, mermelada, dulce de leche o queso crema.

Con ingredientes sencillos, se pueden preparar pancitos ideales para compartir en familia.Con ingredientes sencillos, se pueden preparar pancitos ideales para compartir en familia.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan de leche

Para preparar entre 10 y 12 pancitos medianos se necesitan:

500 gramos de harina 0000.

250 mililitros de leche tibia.

50 gramos de azúcar.

10 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca.

1 huevo.

60 gramos de manteca a temperatura ambiente.

1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Para pintar antes de llevar al horno:

1 huevo.

1 cucharada de leche.

Recién salidos del horno, quedan perfectos con dulce de leche, manteca o mermelada.Recién salidos del horno, quedan perfectos con dulce de leche, manteca o mermelada.

Cómo preparar pan de leche casero paso a paso

1. Activar la levadura. Colocar la leche tibia en un recipiente, agregar la levadura y una cucharada del azúcar. Mezclar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que se forme una ligera espuma. La leche debe estar tibia, no caliente.

2. Mezclar los ingredientes. En un recipiente amplio, colocar la harina, el resto del azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, la levadura activada y la esencia de vainilla.

3. Incorporar la manteca. Comenzar a integrar los ingredientes y sumar la manteca blanda en pequeños trozos. Amasar hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Si está algo pegajosa al principio, conviene seguir amasando antes de agregar más harina.

4. Dejar levar. Formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente aceitado y cubrirlo con un repasador limpio. Dejar reposar entre una hora y una hora y media, o hasta que duplique su volumen.

5. Formar los pancitos. Desgasificar suavemente la masa y dividirla en 10 o 12 porciones similares. Darles forma redonda u ovalada y colocarlas en una placa enmantecada o cubierta con papel para horno, dejando espacio entre ellas.

6. Realizar el segundo levado. Cubrir los pancitos y dejarlos descansar entre 30 y 40 minutos, hasta que aumenten nuevamente de tamaño.

7. Pintar y hornear. Mezclar el huevo con la cucharada de leche y pincelar delicadamente la superficie de cada pan. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

8. Dejar enfriar. Retirar del horno y dejar reposar sobre una rejilla. Se pueden servir tibios o a temperatura ambiente.

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El secreto para conseguir una miga bien esponjosa

Para que el pan de leche quede tierno, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta.

Uno de los más importantes es respetar los tiempos de levado. La masa necesita descansar lo suficiente para desarrollar su volumen y lograr una textura aireada.

También es importante no agregar harina en exceso durante el amasado. Una masa demasiado seca puede dar como resultado pancitos más compactos y menos suaves.

La manteca debe estar blanda, pero no derretida, para incorporarse de manera uniforme. Por último, conviene evitar un horneado demasiado prolongado: cuando los panes están dorados, ya se pueden retirar.

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Con qué acompañar los pancitos en la merienda

Una de las ventajas del pan de leche es que combina tanto con ingredientes dulces como salados.

Para una merienda tradicional, se puede servir con dulce de leche, mermelada, miel o manteca. También queda muy bien con queso crema o quesos suaves.

Si sobran pancitos, se pueden guardar en un recipiente hermético una vez que estén completamente fríos. Para recuperar su textura tierna, alcanza con calentarlos unos segundos antes de servir.

Con ingredientes sencillos y un poco de paciencia para los levados, es posible preparar en casa una merienda diferente para compartir el domingo.

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