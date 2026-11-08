Receta

Cómo hacer pan de leche casero: una receta fácil para disfrutar en la merienda del domingo

Esponjoso, suave y con un delicado sabor dulce, este pan es ideal para acompañar el mate, el café o el té. Se prepara con ingredientes sencillos y es una alternativa para quienes quieren sumar algo casero a la mesa del domingo.