Investigacion en EE UU

Paracetamol en el embarazo: ¿podría aumentar el riesgo de autismo en los niños?

La Administración Trump anunció un posible vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de autismo en los niños. La medida genera polémica en la comunidad científica, que sostiene que el medicamento es seguro cuando se usa bajo supervisión médica.