Aquel preparador físico de Colón que ahora pretende llegar a ser dirigente

El profesor Carlos Trod tiene ambiciones políticas en Colón, fue invitado a participar de las reuniones que convocó la comisión directiva de Colón hace algunas semanas y ha manifestado sus deseos de ser candidato en las elecciones del 30 de noviembre en la institución. Quienes peinan canas saben de su pasado en el club y conocen su carrera, pero muchos se preguntan quién es, posiblemente sin saber la importancia que adquirió hace algunas décadas y desde otra función.
Es preparador físico y trabajó en Colón, pero sus inicios fueron en 1997 en Atlético Franck, pasando luego por varias instituciones (varias de ellas del sur del país como Germinal de Rawson o Racing de Trelew, donde trabajó con un histórico: Benicio Acosta), hasta desembocar en Colón en 1986, cuando al equipo lo dirigía Ricardo Trigili y llegó por recomendación de Italo Giménez y Ploto Gómez a la institución.
Su labor en Colón se prolongó por tres años y luego pasó a tener otras experiencias en el fútbol, como viajes a Italia, Francia y España, teniendo una participación en el fútbol chileno y luego su irrupción en el mundo de la representación, asesorando, según él mismo lo sostiene, a más de 100 jugadores profesionales.
También trabajó en Mitre de Esperanza como coordinador general del fútbol y luego permaneció durante seis años en México, desempeñando, entre otros, un cargo como colaborador en los seleccionados sub 15 y sub 17 de la Federación Mexicana, cuando Humberto Grondona era el director general de las selecciones juveniles.
Participó también en la fundación del club Atlético Tlaxacala, hizo giras por Argentina y luego participó de varios cursos a nivel Afa y Fifa. Desde hace unos siete años que está inmerso en la vida institucional de Colón, ya que fue fundador de la filial Esperanza y Las Colonias que lleva el nombre de Chupete Marini, un museo sabalero y también la Agrupación Unidad Colonista que propone como una de las alternativas para las elecciones de noviembre.
Entre sus propuestas, figura la constitución de un fideicomiso deportivo para solventar el fútbol profesional y las divisiones inferiores con el aporte de reconocidos empresarios colonistas y aquellos socios que deseen. También propone la reestructuración total del fútbol amateur y el análisis del cuerpo técnico actual, con la incorporación de jugadores de nivel para la categoría y el afianzamiento d los jugadores juveniles.
En divisiones inferiores, propone el lanzamiento del proyecto COLÓN PAÍS para detectar talentos e intercambiar jugadores con clubes de diferentes zonas del país. "Estamos en conversaciones con el profesor Gerardo Salorio para que sea el asesor de la estructura que se posee en el club. A la vez que en cuanto al director deportivo, su idea es que sea un santafesino con sentido de pertenencia y transparencia.
También propone un apoyo total a todas las disciplinas para que compitan a nivel local, provincial y nacional, más obras de infraestructura que contemplan la remodelación de la sede, pileta de natación, predio para beneficio de socios y socias, tres canchas de césped sintético para las que ya realizó gestiones con una empresa de capital federal.
"Respecto del fideicomiso, hay un Estudio Jurídico, Contable y de Escribanía para fiscalizarlo y así contar con una total transparencia", señaló el profesor Carlos Trod, que muchos lo conocen como preparador físico del plantel profesional en los tiempos de Ricardo Trigili (que hizo una gran campaña en el 86-87 llegando a instancias finales y siendo animador del torneo), Victorio Nicolás Cocco y el Patón Oscar Aguirre. Hoy, el profesor Trod ya está metido dentro de la vida política de Colón y pretende aportar su experiencia y su capacidad al servicio del club.
