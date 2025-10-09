¿Quién es Carlos Trod?

Aquel preparador físico de Colón que ahora pretende llegar a ser dirigente

Trabajó en el club durante varios años y con equipos que hicieron muy buenas campañas en la década del 80. Luego, fue un "trotamundos" y conoció el fútbol desde todos los ámbitos. Hoy se lanza a la arena política.