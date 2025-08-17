#HOY:

Llega el Funebrero a Santa Fe

Chaca, rival sabalero del sábado, está cuarto pero se le fue el gol

Hace tres partidos que no gana ni convierte goles el Tricolor que perdió el poder de fuego de sus delanteros. Quedó lejos de la punta pero busca escalar pensando en el Reducido.

Colón perdió 3-2 contra Chacarita en abril. Crédito: Juan Manuel Foglia
 14:44
Por: 

En San Martín, el “Funebrero” empató 0-0 y así Chacarita (próximo rival sabalero este sábado a las 17.05 en el Cementerio de los Elefantes), sumó su tercer empate sin goles en fila y se alejó de la pelea por el primer puesto, en uno de los partidos de la fecha 27 de la Primera Nacional. Temperley sigue sin perder, sin que le conviertan goles, pero también sin poder ganar.

El Gasolero y el Funebrero no consiguieron marcar una superioridad a lo largo de los 90 minutos y le dieron forma a un partido parejo, muy luchado y con pocas situaciones en las áreas.

Si bien salieron con dos propuestas diferentes, ninguno logró imponer condiciones mediante sus armas y por eso los arqueros fueron espectadores de lujo, con muy pocas acciones durante la tarde en San Martín.

colon chacarita Fotos: Juan Manuel Foglia.Gigliotti marcó en aquel partido de abril. Foto: Juan Manuel Foglia.

Chacarita buscó tomar el control del juego desde el comienzo y por momento lo consiguió con Víctor Figueroa como eje, pero también mostró desacoples en el fondo, dejando mucho espacios entre la línea de los volantes y los defensores, y es lo que intentó aprovechar Temperley con la velocidad de Gabriel Esparza.

Las dos propuestas fueron claras, pero a los dos les faltó resolución en los metros finales. Por eso, hubo muy pocas situaciones al cabo del primer tiempo.

La clara del local llegó a través de un remate de media distancia de Figueroa, que pasó muy cerca, y con otro de Ortiz, también desviado tras un mal saque de arco de Ezequiel Mastrolía.

Se esperan anuncios por los 120 años del club, a cumplirse el 5 de mayo próximo. Foto: Fernando NicolaEl Brigadier a la espera del Funebrero. Foto: Fernando Nicola

La visita, por su parte, apostó todo a la velocidad de Esparza, uno de los más movedizos del ataque, y por esa vía logró acercarse con peligro, aunque no abastecer al goleador Luis López.

En este contexto, lo más importante de la etapa inicial fue la lesión de Leandro Lucero a los 4 minutos, a quien se movió la rodilla y tuvo que abandonar el campo repentinamente. Su lugar lo ocupó Iván Peralta.

En el complemento, el partido continuó por los mismos carriles en cuanto al trámite, pero hubo más situaciones en las áreas y los dos estuvieron cerca del gol con una chance clara por lado.

Chacarita la tuvo en los pies de Hernán Riveros, mientras que la de Temperley llegó un con remate en libertad de Franco Ayunta y que contó con un providencial corte Tomás Migliore.

A pesar de esto, los dos mantuvieron sus problemas en la zona de terminación de las jugadas y ninguno pudo aprovechar los espacios que se generaron por el lógico cansancio. Por eso, el 0-0 es lo que mejor le cae al encuentro. Esta es la síntesis:

Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortiz, Víctor Figueroa, Misael Jaime; Leandro Ciccolini y Hernán Rivero.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Bruno Duarte, Leandro Lucero, Valentín Aguiñagalde, Nahuel Genez; Gabriel Esparza, Adrián Arregui, Luciano Nieto, Fernando Brandán; Luis López.

Arbitro: Javier Delbarba. Cancha: Chacarita

