Metido definitivamente en la recta final de la primera rueda de la temporada de la Primera Nacional, Colón asume un exigente desafío cuando este sábado y a partir de las 15.30 visite a Defensores de Belgrano en uno de los encuentros válidos por la 18° fecha de la Zona A del máximo certamen de ascenso que tiene el fútbol argentino.
Colón visita a Defensores de Belgrano sabiendo que solo le sirve volver a ganar
Con 4 empates en fila y apenas una victoria en sus últimas 9 presentaciones, el equipo de Medrán visita al dragón con la urgencia de sumar de a 3 para volver a ponerse a tiro del líder Morón que casi en simultáneo juega en Bolívar. El DT sabalero repite formación por tercer partido consecutivo. Los pibes Ingravidi y Buosi van al banco.
En plena época mundialista, Medrán y sus dirigidos llegan a este cotejo con la necesidad de reencontrarse con un triunfo que les permita recuperar confianza en un tramo de la campaña donde el juego parece no fluir como en otros momentos y donde la falta de gol de sus delanteros le ha impedido sumar de a 3 en sus últimas presentaciones.
Precedido de 4 igualdades de manera consecutiva, Colón fue cediendo terreno al punto tal de resignar la vanguardia del grupo y hoy inicia esta fecha 18 en el quinto lugar, precisamente a 5 unidades del único puntero, el Deportivo Morón.
Teniendo en cuenta que el gallito estará jugando casi en simultáneo (comienza a las 16) ante otro equipo que está en la pelea como Ciudad Bolívar, es trascendental que el rojinegro santafesino se acuerde de ganar para acortar distancias o, de mínima, que no se le siga escapando el mejor equipo que hoy tiene el grupo.
En momentos donde el juego atildado y armonioso que este equipo supo mostrar no aparece, y donde las individuales que en algún momento rescataban la producción colectiva tampoco consiguen desnivelar, para Colón más que nunca el resultado importa por sobre las formas.
Lógicamente que si se puede ganar repitiendo los buenos pasajes de partidos como el de Patronato, San Miguel o Racing de Córdoba mucho mejor, pero en la situación en la que hoy está la formación de Medrán lo más trascendente pasa a ser traerse la victoria del Bajo.
Los mismos 11
Precisamente en la búsqueda de un resultado positivo que traiga tranquilidad en el inicio de una gira que incluye 3 partidos consecutivos fuera del Brigadier, el entrenador sabalero está decidido a repetir la receta de las últimas presentaciones.
Conforme con la aceptable producción que mostró el equipo en buena parte del encuentro frente a Bolívar, Medrán toma la determinación de sostener a los mismos 11 por tercer cotejo de manera consecutiva.
Si bien en el entrenamiento del jueves hubo minutos de fútbol para jugadores como Matías Muñoz y Matías Godoy, finalmente el entrenador rojinegro se inclinó por no tocar nada y volver a apostar por la sociedad Sarmiento - Lago para la generación de fútbol.
La gran pregunta que surge es si la decisión de no cambiar nada es 100% por convicción del DT o por la falta de respuestas que hoy Medrán encuentra de parte de los alternativos, tanto en la previa como durante los partidos.
Así las cosas, y con todo el plantel disponible a excepción del propio Godoy que sintió una molestia en esa misma práctica y ni siquiera viajó para formar parte del banco de suplentes, Medrán le da continuidad al equipo conformado por Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Allende; Lértora, Antonio; Marcioni, Sarmiento, Lago y Bonansea.
Vale recordar que los dos marcadores centrales llegan a este encuentro con 4 amonestaciones y al límite de la suspensión.
Por segundo partido consecutivo donde sí hay novedades en la conformación del banco de relevos, donde el juvenil Jerónimo Buosi aparece por primera vez acompañando a Máximo Ingravidi como las opciones de recambio en el ataque ante las reiteradas ausencias de Cano y Castro. El que regresa a la nómina es el lateral Facundo Castet, nuevamente citado en reemplazo del defensor central Nicolás Thaller.
El rival, también necesitado
Enfrente de Colón estará un Defensores de Belgrano de irregular tarea en lo que va de la temporada. El equipo que dirige César Vigevani llega, al igual que el sabalero, con solo un triunfo en sus últimas 9 presentaciones y con 20 unidades en 17 partidos ocupa hoy el 8° y último lugar de clasificación al Reducido.
El dragón, que viene de empatar 1 a 1 con San Miguel en Los Polvorines, ganó 4 partidos en lo que va del año con 8 empates y otras 4 derrotas. Su goleador es el delantero Enzo González, que anotó en 5 oportunidades.
En el duelo contra los de Coleoni, Defensores sufrió la tempranera expulsión del defensor central Juan De Tomasso, que vio la roja a los 22 minutos del primer tiempo y es baja para el compromiso ante Colón.
Juan Monteagudo y Patricio Moyano serían las alternativas que maneja Vigevani para ocupar el puesto de primer zaguero en el compromiso ante el sabalero. Medina; Alan Pérez, Monteagudo o Moyano, Vaquer e Ian Pérez; Ciccolini, Jérez Silva, Gómez y Gutiérrez; Aguirre y el goleador González es la probable del dragón para el choque que será arbitrado por Juan Pafundi.