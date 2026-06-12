Desde las 15.30, dirige Pafundi

Colón visita a Defensores de Belgrano sabiendo que solo le sirve volver a ganar

Con 4 empates en fila y apenas una victoria en sus últimas 9 presentaciones, el equipo de Medrán visita al dragón con la urgencia de sumar de a 3 para volver a ponerse a tiro del líder Morón que casi en simultáneo juega en Bolívar. El DT sabalero repite formación por tercer partido consecutivo. Los pibes Ingravidi y Buosi van al banco.