Matías Módolo tiene 39 años, es un entrenador joven pero con un recorrido interesante: viene de pasar por varios clubes del ascenso, como Centro Español, Midland, Deportivo Riestra, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y, el último, Chacarita. Fue la cabeza de la conducción que llevó a Riestra al histórico ascenso a la Liga Profesional en 2023. Además, clasificó en dos temporadas consecutivas al Reducido por el ascenso a Primera División a Gimnasia de Jujuy. A San Miguel llegó para reemplazar a un histórico de la categoría, como el “Sapito” Coleoni. Le tocará enfrentar, este sábado, a Colón y habló en La Primera de Sol.
Matías Módolo: “Colón es un candidato y lo tiene a Iván Delfino, que es un especialista”
El entrenador del rival sabalero, el próximo sábado, dijo que “en el fútbol argentino perdés tres partidos, se arma una carnicería y empiezan a ver dónde te van velar”.
-La silla eléctrica funciona a full, Matías, no solamente en la Primera División sino también en la Primera Nacional…
-La inestabilidad de los entrenadores es un dato de la realidad, no es opinión.
-Delfino reclama paciencia a la gente de Colón. Conoce el club y sabe que el único objetivo es el ascenso. Por eso también observa la desesperación del hincha por conseguir el objetivo.
-Me gusta este tema y ocupa gran parte de mis lecturas. No es que la gente no quiere tener paciencia, sino que hoy se vive a mucha velocidad, hay cosas que las conseguís tocando un botón de un celular y lo tenés inmediatamente. Entonces, se cree que todo es ya, que todo es rápido. Esto atenta contra la calidad del fútbol y lo sufre el entrenador.
-Atenta contra la calidad y atenta también contra los proyectos…
-Al fútbol no se gana ni con el escudo, ni con la historia ni con el presupuesto. Los que están en posición de ascenso, son los que vienen manteniendo una línea de trabajo, no son los que cambian cada ocho partidos.
-¿Es la experiencia que tuviste en Jujuy?
-Cuando estuve en Jujuy, el presidente se dio cuenta que ya había cambiado y que no podía volver a hacerlo. Entonces bancó el proceso. Si después, en diez partidos, el técnico no se amolda, el equipo no funciona y los resultados no llegan, podés ver que es un fin de ciclo. Hoy perdés tres partidos y es una carnicería donde están viendo en qué lugar te van a velar. Es un horror, parece un Gran Hermano porque los canales de TV ponen en el tapete a los técnicos que están trabajando, tiran los nombres de los que no tienen trabajo y así están deshumanizando esta profesión.
¿Hay forma de que se entiende que todo es cuestión de tiempo?
-Es como en cualquier orden de la vida. Para un programa de TV o de radio, necesitás conocerte y entenderte con los que están al lado tuyo. Para el técnico es lo mismo, con la diferencia que no gestionás cinco o seis personas, sino 50 si se cuenta todo el plantel de jugadores y auxiliares que lo rodean.
-El otro tema son los planteles. Colón estuvo obligado, por la mala temporada del año anterior, a traer 19 jugadores en este 2026 y lleva más de 50 desde que ascendió. ¿Por qué se hace tan difícil el armado y sostenimiento de un plantel?
-Porque al tener un buen nivel y al haber tantos equipos en Primera y en el exterior, es cada vez más difícil retener a los jugadores. Acá se juega bien cuatro o cinco partidos y ya te empiezan a llover posibilidades.
-Recién mencionaste que hay clubes que vienen con una línea de trabajo desde hace un tiempo…
-Gimnasia de Jujuy es uno de ellos, Morón ha sostenido la base y el entrenador, Atlanta se destacó por sostener a Pellerano cuando las cosas no salían... Y lo máximo fue lo de Tapia con Scaloni. Cuando el 99 por ciento de la gente estaba en contra, él lo bancó contra viento y marea.
-¿Por más que haya pensado y gestionado con otros entrenadores que le dijeron que no?
-Quizás su idea fue la de traer otro entrenador, pero no pudo, entonces lo sostuvo a Scaloni y le salió muy bien.
-Hablando de ese “Gran Hermano” que mencionaste, también hay que hacer un “mea culpa” de parte de ustedes, porque cuando un técnico tambalea, en la platea aparecen técnicos sin trabajo…
-Es una profesión complicada, porque los entrenadores no tenemos la posibilidad de estar protegidos ante un cambio de viento y así se hace una carnicería. Yo hace tiempo que no voy a las canchas, salvo que me invite un colega mío y lo vaya a visitar. Pero a las canchas no voy, porque no me gusta que después se digan estas cosas que mencionás.
-¿Con qué rival se va a encontrar Colón el sábado?
-Con un equipo rebelde y con frescura, tratando de llegar con cuatro o cinco pases a la zona de definición. Con cuatro toques, podés hacer lo mismo que otros hacen con 20.
-¿No te gusta el fútbol de posesión?
-Mirá, la última revolución del fútbol la hizo Guardiola y nos enamoró de un juego de posesión tremendo y la realidad es que nos hizo mucho daño. Cruyff decía, ante, que si tenés la opción de elegir pases, tenés que elegir siempre el más lejano. Luego vinieron estas otras corrientes, pero lo de Guardiola nos hizo daño porque, para tener un fútbol de posesión, necesitás jugadores aptos y otras cosas.
-El fútbol es amplio y las formas de llegar a la victoria son muchas…
-Es poca la relación que hay entre los equipos que tienen la pelota más que el rival y los que ganan. Un 30 por ciento, solamente, gana por tener más la posesión. Riestra es un equipo combativo y hoy mantiene esa idea. Juega con sus armas. Por ahí tenés que dirigir otro equipo con el que, cuando juega de local, se encuentra con rivales que vienen a defenderse. Y ahí no te queda otra que tener respuestas adecuadas y variantes.
-De todos modos, si hay que elegir, dame la posesión de la pelota. No solamente te da más chances de crear juego sino que te ayuda a defenderte. ¿No lo ves así?
-Depende si vos sabés qué hacer con esa posesión. Si la tienen tus centrales, tu contención o el arquero, no es muy productivo. Se está viendo que todos los equipos pasan la línea de la pelota, arman un bloque bajo y ahí no tenés espacios. Se te terminan. Entonces, si no tenés un pie delicioso y una cancha buena, no progresás. A veces, tener la pelota no te garantiza nada. Son gustos, con la pelota se siente que dominás el partido, pero con ciertos equipos es complicado. En Copa Argentina, por ejemplo, si vas a jugar el partido a ver quién tiene la pelota, seguro que vas a ir perdiendo 1 a 0 de entrada, ¿se entiende?
-Se entiende. Volvamos al partido del sábado: ¿solamente sirve ganar?
-Creo que, para el objetivo de los dos equipos, hay que ganar. En algún momento del partido, cada entrenador tendrá que analizar qué bueno o malo es el punto. Nosotros viajamos el miércoles a Chaco y tendré que administrar cargas. Tengo mis condicionamientos, como seguramente Iván, a quien conozco muy bien, tendrá los suyos.
-¿Colón es un candidato en este torneo?
-¡Claro!… Colón es candidato… Es lo que sentís cuando llegás al estadio y te estás cambiando, porque sabés que vas a jugar contra un grande. Colón siempre tiene jugadores que en dos o tres jugadas te pueden definir un partido, Iván es un especialista en esto… Obvio que es un candidato.
-Cuando dirigiste a Riestra, ¿sentiste que estabas dirigiendo a un equipo “amigable” del poder?
-Sentí que hay una mirada de afuera y otra de adentro. Desde afuera, es un club misterioso y se habla mucho; de adentro, lo que sentí personalmente fue que la mayoría de las cosas que se dicen, se hace desde el desconocimiento. Están muy condicionados los rivales cuando enfrentan a Riestra. De eso tomé nota.
-¿En qué te diste cuenta?
-Se fastidiaban ante cualquier fallo del árbitro, por más que sea un lateral en la mitad de la cancha.
-¿Existen las preferencias?, ¿hay amigos del poder?
-Mirá, para hacer bien mi profesión tengo que pensar que debo hacer bien mi trabajo, como primera medida, y que hay cosas que no dependen de mi. ¿Qué cosas?, lo que define y ejecuta un jugador, los fallos del árbitro y el factor suerte, que en el fútbol existe. Si tengo que profundizar en ver qué equipo es protegido, tu profesión cuesta más porque te das cuenta que cada vez hay más cosas que están fuera de tu control… Hay que trabajar. Es lo que yo te puedo decir como entrenador.