Unión se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de La Plata: seguí el partido en vivo

El Tatengue se enfrenta al Lobo platense en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.
Unión se enfrenta este domingo ante Gimnasia por la octava fecha del el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
El duelo se disputa desde las en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
El encuentro dirigido por Sebastián Martínez, quien estará acompañado por Lucas Pardo y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Christian Cernadas será el cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Merlos y el AVAR será Diego Martin.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con otra cara a la que había dejado el Kily González. En las últimas fechas del torneo, el conjunto rojiblanco acumula dos importantes victorias de visitante: una goleada contra Instituto en Córdoba y un duro partido ante Racing en Avellaneda. Se encuentra bien posicionado en la tabla con 12 puntos (3 ganados, 3 empatados y 1 perdido). De todas maneras, el Tatengue necesita seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso.
El Lobo, por su parte, viene de ganarle por la mínima a un Atlético Tucumán de 10 jugadores en el Bosque. En el receso por fecha FIFA, los dirigidos por Alejandro Orfila disputaron dos amistosos ante Racing que finalizaron con una victoria y un empate. Los platenses atraviesan un buen presente con un equipo recuperado que lo posicionan en mitad de tabla de la Zona B del Torneo con 10 puntos, producto de 3 partidos ganados, 1 empatado y 3 derrotas.
Estigarribia convirtió en la primera jugada del partido, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Sigue 0 a 0.
El conjunto de Madelón ya realiza movimientos precompetitivos en la cancha. Fotos: Demian Alday Estevez.
