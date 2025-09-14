#HOY:

Unión se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de La Plata: seguí el partido en vivo

El Tatengue se enfrenta al Lobo platense en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Unión se enfrenta a Gimnasia en La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura. Foto: Demian Alday Estevez.
Unión se enfrenta este domingo ante Gimnasia por la octava fecha del el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El duelo se disputa desde las en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

Sebastián Martínez Beligoy.Sebastián Martínez Beligoy, el dueño del silbato para Unión-GELP. Foto: Archivo

El encuentro dirigido por Sebastián Martínez, quien estará acompañado por Lucas Pardo y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Christian Cernadas será el cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Merlos y el AVAR será Diego Martin.

Cómo llegan

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con otra cara a la que había dejado el Kily González. En las últimas fechas del torneo, el conjunto rojiblanco acumula dos importantes victorias de visitante: una goleada contra Instituto en Córdoba y un duro partido ante Racing en Avellaneda. Se encuentra bien posicionado en la tabla con 12 puntos (3 ganados, 3 empatados y 1 perdido). De todas maneras, el Tatengue necesita seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso.

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón dirige a Unión como nadie puede. Foto: Manuel Fabatía.

El Lobo, por su parte, viene de ganarle por la mínima a un Atlético Tucumán de 10 jugadores en el Bosque. En el receso por fecha FIFA, los dirigidos por Alejandro Orfila disputaron dos amistosos ante Racing que finalizaron con una victoria y un empate. Los platenses atraviesan un buen presente con un equipo recuperado que lo posicionan en mitad de tabla de la Zona B del Torneo con 10 puntos, producto de 3 partidos ganados, 1 empatado y 3 derrotas.

Minuto a minuto

Domingo 14.09

1' PT: Gol anulado a Unión

Estigarribia convirtió en la primera jugada del partido, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Sigue 0 a 0.

Domingo 14.09

15:04 Empezó el partido

Domingo 14.09

14:51 Así forma Unión

Domingo 14.09

14:45 Así forma Gimnasia

Domingo 14.09

14:30 Entrada en calor

El conjunto de Madelón ya realiza movimientos precompetitivos en la cancha. Fotos: Demian Alday Estevez.

Domingo 14.09

14:20 El Litoral en la previa de partido

Domingo 14.09

14:08 El Tate visita al Lobo

