En Vivo Minuto a minuto

Unión se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de La Plata: seguí el partido en vivo

El Tatengue se enfrenta al Lobo platense en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.