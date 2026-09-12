La previa en vivo: Unión visita a Talleres en Córdoba

¿Qué receta aplicará Madelón para ir al Kempes?. Ese binomio Tarragona-Estigarribia le da fuerza al ataque, pero ahora se interrumpe en Córdoba el sábado a la noche. Más allá del gol de "Misa", las ganas de Ramírez o la recuperación de Luna Diale, todos imaginan una constelación de todo-campistas, con la vuelta de Julián Palacios por "Tarra-gol" y el "Chelo" en soledad como atacante natural.