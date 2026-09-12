Unión visita este sábado por la noche a Talleres de Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión visita a Talleres en Córdoba
El Tatengue jugará este sábado desde las 20 horas en el Mario Alberto Kempes.
El encuentro se disputa desde las 20 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa.
Minuto a minuto
El historial reciente
El último encuentro entre ambos fue el pasado 2 de mayo en el estadio 15 de Abril con empate 1 a 1. Un agónico gol de Tarragona aquel día le permitió clasificar a los octavos de final.
En lo que respecta a los duelos en Córdoba, el último fue el 10 de julio de 2023 con empate 0 a 0.
Unión y el gran desafío de jugar sin Tarragona: ¿constelación de volantes?
Si no fuera por la roja a Tarragona, Unión sería Disney. Pero, de cara a Talleres, pierde al mejor, su capitán y goleador. Eso sí, vuelve Palacios.
¿Qué receta aplicará Madelón para ir al Kempes?. Ese binomio Tarragona-Estigarribia le da fuerza al ataque, pero ahora se interrumpe en Córdoba el sábado a la noche. Más allá del gol de "Misa", las ganas de Ramírez o la recuperación de Luna Diale, todos imaginan una constelación de todo-campistas, con la vuelta de Julián Palacios por "Tarra-gol" y el "Chelo" en soledad como atacante natural.
Si así afuera, el jugador de campo que podría arrancar "un poquito atrás" de Marcelo Estigarribia sería el zurdo Ignacio Malcorra; de todos modos, cinco volantes y un "9" solitario de oficio.
Pasando en limpio: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia.