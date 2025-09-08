Festejos en Alto Verde: el distrito costero se prepara para su 115° aniversario

Alto Verde, el distrito costero de la ciudad de Santa Fe, vivirá un septiembre cargado de festejos y compromiso comunitario. Vecinos, instituciones y autoridades trabajan juntos para que sus 115 años sean una verdadera fiesta popular.
Con la vista puesta en los festejos, los vecinos trabajan en la mejora de calles, veredas y desagües, un esfuerzo comunitario que se suma a los preparativos de la celebración.
En este sentido, Claudio Monzón, referente de la Red de Instituciones, confirmó que el cronograma ya está definido: “El acto protocolar se va a realizar el 10 de septiembre en la vecinal Pro Mejor de Alto Verde, van a venir funcionarios públicos tanto municipales como provinciales. Y el festejo general será el 20 de septiembre en la manzana 6, en la plaza Evita, con ferias y artistas locales”.
El referente barrial destacó que esta fecha es especial para toda la comunidad: “Cuando llegan estos festejos el vecino se empieza a poner contento. Sabemos que el cumpleaños de Alto Verde y los carnavales son los momentos donde la gente más se junta”.
Más allá de los festejos, Monzón remarcó el trabajo que vienen realizando los propios habitantes en el mejoramiento del entorno: “Los vecinos tomaron una iniciativa de empezar ellos a mejorar su cuadra, a ponerla linda. Se están pintando las plazas, acomodando calles y veredas, arreglando desagües. Es un ejemplo de los vecinos para los vecinos”.
Los trabajos abarcan calles históricas como Jorge Ifrán y Servini, que alguna vez fueron escenario de ensayos de comparsas. “Hace dos o tres semanas empezamos y la verdad que es un boom, porque esto era todo barro y hoy se está recuperando”, añadió Monzón.
La vecina Gladis Franco también resaltó el entusiasmo colectivo: “Estuvo buena la idea, me gustó y bueno, eso contagia. La semana pasada armé un grupo de vecinos y despacito fuimos arreglando la calle”.
Con creatividad y esfuerzo, lograron avanzar con lo que tenían a mano: “Una vecina nos va a donar escombro, y entre todos fuimos sacando herramientas de casa para trabajar. Incluso algunos se metieron en la zanja para destaparla. Ojalá se contagie y sigamos corrigiendo las calles”.
En Alto Verde, los preparativos para el aniversario se viven como algo más que una fecha en el calendario. Cada gesto, desde las ferias hasta el arreglo de una vereda, refuerza el sentido de pertenencia de un barrio que apuesta a la unión y al esfuerzo colectivo para celebrar sus 115 años de historia.
