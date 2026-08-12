Un video que comenzó a circular en redes sociales registró una pelea entre dos perros en San José del Rincón, en un episodio que ocurrió el sábado pasado en barrio La Lonja. Según puede observarse en las imágenes, un perro de tipo pitbull atacó a otro animal y varias personas que se encontraban en el lugar intentaron separarlos, con el riesgo de resultar mordidas durante la intervención.
Otro episodio con perros potencialmente peligrosos vuelve a poner el foco en la tenencia responsable
Un video registró una pelea entre dos perros en barrio La Lonja. Según la publicación que difundió las imágenes, uno de los animales, de tipo pitbull, atacó al otro y dos personas debieron intervenir para separarlos. El episodio vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento de las normas que regulan la tenencia de animales en la ciudad, donde el Municipio admite que las denuncias y actas de infracción son escasas.
El episodio ocurrió sobre calle Las Lechuzitas, entre Los Aromitos y Cardenales, a la altura del kilómetro 8 de la Ruta Provincial N° 1. La situación fue difundida a través de Facebook por la usuaria Rosalía Bambosi, quien acompañó el video con el mensaje: “Terrible situación”. “Gracias a Dios el perrito negro fue salvado de una muerte segura por una vecina”, agregó en la publicación.
El caso vuelve a poner en discusión la tenencia responsable de animales, particularmente de aquellos considerados potencialmente peligrosos, y el cumplimiento de las normas que obligan a sus propietarios a garantizar que no representen un riesgo para otras personas o animales.
Un antecedente muy cercano
El episodio no es un hecho aislado en la zona de la Costa. En julio de 2025, una mujer de 35 años fue atacada por un perro tipo pitbull mientras trotaba por la banquina de la Ruta Provincial N° 1, también en jurisdicción de San José del Rincón y cerca del kilómetro 8. El animal salió desde una vivienda y la mordió en distintas partes del cuerpo. La víctima debió ser asistida en el centro de salud de la Costa y radicó una denuncia.
En aquella oportunidad, el hecho generó preocupación porque el ataque se produjo en una zona de circulación cotidiana de vecinos, corredores y personas que utilizan el transporte público. La mujer contó que tuvo que desplazarse hacia la ruta para intentar escapar del animal y que finalmente fue auxiliada por una automovilista.
La problemática también tuvo recientemente otro episodio en la ciudad de Santa Fe. El 1° de mayo de 2026, un perro de gran porte, presuntamente de raza pitbull, atacó a otro animal en la zona del Parque de la Alfombra Mágica, en la Costanera. El perro agredido sufrió heridas graves y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Según el relato de su dueña, el animal agresor se encontraba suelto y sin supervisión.
Los antecedentes más graves se registraron también en el área metropolitana. En marzo de 2024, una mujer de 40 años murió luego de haber sido atacada presuntamente por tres perros tipo pitbull en Santo Tomé. En ese caso se ordenó una autopsia para determinar si el fallecimiento fue consecuencia directa de las lesiones provocadas por los animales.
Qué dice la normativa en Rincón
En San José del Rincón rige desde 2015 la Ordenanza N° 060, que establece disposiciones sobre la tenencia responsable de animales de compañía. Entre sus principales exigencias figura una particularmente concreta: “no podrán admitirse canes sueltos en la vía pública”.
La norma también contempla un registro de animales potencialmente peligrosos y establece obligaciones para sus propietarios.
Sin embargo, desde el Municipio reconocen que el nivel de cumplimiento es bajo. Rafael Ibáñez, secretario de Control municipal, señaló que “lamentablemente son muy pocos los que la cumplen”.
Según precisó el funcionario, durante 2026 se registraron hasta el momento “sólo tres denuncias por ataques de perros potencialmente peligrosos”. En ese sentido, pidió a los vecinos que formalicen los reclamos: “Ante un caso de ataque, se realice la denuncia correspondiente, porque lo común es que no se radique en sede policial”.
Ibáñez también señaló que “el registro es voluntario” y reclamó a los propietarios que “se acerquen al Municipio a realizar el trámite”.
La baja cantidad de denuncias también se refleja, según los datos aportados por el funcionario, en las actuaciones municipales. “En lo que va del año se labraron sólo 6 actas de infracción. Son muy pocas”, afirmó al ser consultado por la presencia de animales potencialmente peligrosos sueltos en la vía pública y por los ataques.
La denuncia, una herramienta para intervenir
Para el funcionario, la presentación formal de las denuncias es clave para que el Municipio pueda actuar sobre cada caso. “Es la forma que tenemos en el municipio de iniciar una investigación y labrar actas de infracción o actuar sobre cada caso”, explicó, al tiempo que aclaró que el Ministerio de Seguridad de la Provincia interviene por su parte ante este tipo de episodios.
El planteo adquiere particular relevancia en los casos en que los animales circulan sin control por la vía pública. La existencia de una normativa municipal no garantiza por sí sola su cumplimiento: el control, la identificación de los animales y la denuncia de los incumplimientos son parte del circuito necesario para que puedan aplicarse sanciones.
En ese sentido, el marco provincial también contempla conductas que pueden afectar la seguridad pública. El Código de Convivencia de Santa Fe, establecido a partir de la Ley 13.774, regula las contravenciones que se cometen dentro del territorio provincial.
Castraciones y controles sanitarios
En paralelo con las medidas vinculadas a la tenencia responsable, la Municipalidad de San José del Rincón lleva adelante campañas de control sanitario y castraciones.
Ibáñez señaló que desde 2021 hasta la actualidad “llevamos realizadas 3800 castraciones”, mientras que se efectuaron además “unos 5 mil controles sanitarios y vacunaciones”.
Los números muestran que existe una política municipal sostenida en materia de salud animal. El desafío que vuelve a plantear el episodio registrado el último fin de semana es trasladar esa política también al terreno del control efectivo de los animales que circulan por la vía pública y, particularmente, de aquellos que por sus características físicas o comportamiento pueden provocar lesiones graves.
La sucesión de episodios registrados en Rincón, la Costanera y otras localidades del área metropolitana vuelve a colocar así en primer plano una cuestión que excede la convivencia entre mascotas: la responsabilidad de los propietarios y la necesidad de que las normas existentes sean efectivamente cumplidas.