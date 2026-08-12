Ocurrió en Rincón

Otro episodio con perros potencialmente peligrosos vuelve a poner el foco en la tenencia responsable

Un video registró una pelea entre dos perros en barrio La Lonja. Según la publicación que difundió las imágenes, uno de los animales, de tipo pitbull, atacó al otro y dos personas debieron intervenir para separarlos. El episodio vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento de las normas que regulan la tenencia de animales en la ciudad, donde el Municipio admite que las denuncias y actas de infracción son escasas.