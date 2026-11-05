En la Sociedad Rural de la ciudad de Santa Fe se respiraba esa frescura de las ideas propias de la juventud. En una pantalla donde podían verse a través de Google Maps las “caries urbanas” en la ciudad; había cuadros con datos estadísticos, códigos QR para acceder a más información, y hasta una réplica en cartón del edificio abandonado de Suipacha y 9 de Julio ¡con los grafitis exactos!
En un inédito juego de roles y simulacro, jóvenes de Santa Fe debatieron sobre qué hacer con los residuos
La actividad tuvo lugar en una nueva edición de Encuentro por las Ciudades. El tema saliente fue la diferenciación de los residuos domiciliarios y el relleno sanitario. Nuevos datos estadísticos sobre la movilidad urbana, otro de los temas.
Todo aquello fue una de las tantas iniciativas que se realizaron en el marco de la 8° edición de Encuentro por las Ciudades, evento que organiza el Espacio Encuentro y donde, además de la actividad con los jóvenes, el Observatorio Data Encuentro presentó su Sexto Anuario, con nuevos informes estadísticos.
En el salón de eventos había siete mesas, alrededor de las cuales se sentaron grupos de jóvenes de entre 16 y 25 años. La oradora explicó la consigna del “juego”, que en realidad era un taller colaborativo, se trataba de una instancia de trabajo y reflexión.
La consigna era pensar qué hacer -o cómo gestionar mejor desde casa, y qué no hacer- respecto de los residuos domiciliarios en la ciudad capital.
El disparador, la reflexión
“Pensemos lo siguiente: al relleno sanitario que está a la vera de la Circunvalación van todos los residuos que desechamos desde nuestras casas. Al predio le quedan apenas cinco años y medio de vida. Es muy poco. ¿Qué creen que pasará luego?”, interpeló la oradora a los chicos, que escuchaban con suma atención.
Dentro de cada grupo había que definir un “actor”: uno de los chicos tenía que asumir de forma simulada el rol de un recuperador urbano, o de un trabajador del relleno; o de un vecino que diferencia -o no, y cómo lo hace- sus residuos diarios; de un intendente o un concejal imaginario, etcétera. La cosa se ponía atractiva.
“Cada persona en Santa Fe genera un kilo y 200 gramos de residuos diarios. Y por mes, la ciudad genera un volumen de unas 450 toneladas de basura. En este taller hay que pensar en la gestión de los residuos, en su diferenciación y en la economía circular, que se traduce cuando un plástico reciclado tiene valor económico”, dijo la joven oradora.
“Y si a la ciudad la pensaran los jóvenes, ¿qué nos dirían? Con esa pregunta surgió la idea de este taller con los chicos. Los escuchamos, reunimos sus aportes. Al menos, para encontrar puntos de consenso, o bien ponernos de acuerdo en lo que no estamos dispuestos a tolerar en materia de gestión de residuos”, le dijo a El Litoral el referente de Encuentro, Lucas Simoniello.
Balance
Es un tema en el que los jóvenes se involucran mucho. Pensemos que (al no diferenciar residuos secos/reciclables de húmedos) en Santa Fe estamos enterrando plata. Se interrumpe la economía circular”, definió el concejal radical.
Poner sobre la mesa lo relacionado al relleno sanitario “no es sólo intentar encontrar otro lugar donde enterrar basura. Creemos que hablar de esto es avanzar en economía circular; es habilitar el debate sobre el proyecto de ley de valorización energética; discutirlo con los jóvenes y escuchar lo que tienen que decirnos”, agregó el edil.
Y la información es clave: “Desde Encuentro hacemos diagnósticos no para señalar sólo lo que está mal, sino para proponer el futuro que realmente queremos construir. El futuro no se hace con un trampolín saltando hacia la nada: se hace tomando decisiones todos los días. En esto es central la participación de los jóvenes”, resaltó.
Movilidad, también
Los residuos no fueron la temática excluyente del evento. “Hablamos de movilidad y del estacionamiento; contamos y valoramos experiencias que transforman la ciudad como la Cooperativa Alba Iberá, o la Cooperativa Setúbal. ¿Qué sería de Santa Fe en barrio Alfonso sin una fundación como ‘Mundo Pequeño’?”, ponderó Simoniello.
Consultado sobre el nuevo informe de Data Encuentro sobre el estacionamiento y la forma de moverse que tienen los santafesinos, el concejal deslizó algunas precisiones. “Hay que contar con datos: no es sólo el SEOM -aclaró en este punto-. Por ejemplo, detectamos unas 13.500 dársenas del espacio privado”, dijo.
Aludió a los estacionamientos de edificios, a las playas de estacionamiento y garajes que hay en la ciudad. “Con lo cual se puede inferir que los problemas en la movilidad no son de stock, sino de flujo: si todos vamos al mismo lugar y en el mismo momento nos vamos a chocar y, por eso, aparecen los problemas que tenemos”, graficó.
Consideró que con esta información podría mejorarse el complejo sistema vehicular y de tránsito en la ciudad, “incluso se podría avanzar en ‘la inteligencia de la app’ del SEOM. Tenemos los datos de cuándo realmente necesitamos rotar los vehículos y cuándo hay que ‘apagar’ el sistema medido”, adujo.
“Hoy la aplicación permite todo con un click, antes necesitábamos configurar las computadoras. Entonces moverse -no estacionar, moverse-, es parte de un derecho fundamental. Siempre nos movemos por y para hacer algo: estudiar, trabajar, para la vida social. El derecho de la movilidad es muy importante”, cerró Simoniello.