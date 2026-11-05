Ciudad capital

En un inédito juego de roles y simulacro, jóvenes de Santa Fe debatieron sobre qué hacer con los residuos

La actividad tuvo lugar en una nueva edición de Encuentro por las Ciudades. El tema saliente fue la diferenciación de los residuos domiciliarios y el relleno sanitario. Nuevos datos estadísticos sobre la movilidad urbana, otro de los temas.