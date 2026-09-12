Historias que inspiran

Gesto emotivo en Santa Fe: los scouts ya levantan la casita donde viven dos niñas con una difícil enfermedad

El Litoral contó el caso: las menores padecen saturnismo, por haber vivido en un rancho pegado a un basural. Están construyendo las paredes. Luego vendrá el techo y finalmente el piso, que debió estabilizarse. Ayudar a otros, la gran meta.