Ayudar a otros por sobre todas las cosas, hasta el cansancio: ayudar para construir un mundo un poquito mejor. Ese es el objetivo, el valor neurálgico que moviliza al grupo scout del barrio La Loma, al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Los chicos se embarcaron en una meta clara: ayudar a la familia de dos niñas que padecen saturnismo.
Gesto emotivo en Santa Fe: los scouts ya levantan la casita donde viven dos niñas con una difícil enfermedad
El Litoral contó el caso: las menores padecen saturnismo, por haber vivido en un rancho pegado a un basural. Están construyendo las paredes. Luego vendrá el techo y finalmente el piso, que debió estabilizarse. Ayudar a otros, la gran meta.
A principios de agosto, El Litoral narró el caso: dos pequeñas, una de cinco y otra de ocho años, vivieron por un largo tiempo en un ranchito que estaba pegado a un basural. Con el tiempo se mudaron a otra residencia, la actual -también muy humilde- junto a su familia.
“Pero como consecuencia de haber vivido al lado de la inmundicia de un basural contrajeron saturnismo, una enfermedad que se produce justamente por la intoxicación por plomo, y por haber estado en contacto con la basura y sus elementos contaminantes”, explicaba este diario.
Por esta enfermedad, las menores no podían estar en contacto con la humedad del piso, que era de tierra, en la actual casita. Porque se podría agravar esa patología.
Ante esta situación problemática, la solución: los scouts de La Loma de Santa Fe -ligados a la parroquia Nuestra Sra. del Rosario del Salado- lanzaron una colecta solidaria donde solicitaron materiales de construcción (cemento, arena, ladrillos, etcétera) para así poder hacerles el piso y contrapiso a la humilde morada donde viven las pequeñas. Y levantar las paredes de esa residencia.
Una cadena
“La colecta solidaria fue muy buena. Gracias a Dios, recibimos muchos materiales de construcción de una empresa privada de Santa Fe. Hoy podemos decir que hay un avance muy significativo de la obra en la casita”, le contó a El Litoral Wilfredo Torres (27 años), quien es el primer jefe o dirigente del grupo nacido en La Loma.
Alca Ingeniería SRL donó ladrillos, cemento y arena, además de hierros. Eso sumado a los aportes de los familiares, más lo recaudado mediante el bono contribución. El Ministerio de Desarrollo Social provincial puso su aporte. Esta cadena solidaria permitió levantar los cimientos y la estructura de las paredes de la vivienda.
“Actualmente la obra se encuentra a la altura del dintel, pero falta techar y así concluir la etapa básica”, contó Torres. Para el techo se necesitarán tres o cuatro chapas, más los tirantes o perfiles. Y para hacer el piso, cemento y plasticor. Una vez logrado todo esto, la casa estará habilitada y habitable.
“Todavía (el piso) no se hizo justamente por eso, puesto que para crear los cimientos debimos estabilizar el suelo. Así, hay menos posibilidades de que el piso se quiebre o se raje”, explicó el joven scout.
Nico, el albañil solidario
Wilfredo Torres contó que en la obra está ayudando el padrino de uno de los chicos scouts, que es albañil oficial. Se llama Nicolás, y está dando una mano grande, porque orienta en lo que hay que hacer en cada paso de la obra.
“En cuanto al grupo scout, la rama de edad más grande se comprometió a ayudar los sábados a la familia de las niñas, trabajando en lo que es mano de obra. Siempre ayudando: están totalmente comprometidos”, enfatizó el joven, valorando el trabajo de los chicos.
Todo esto está siendo posible gracias a la desinteresada donación de la empresa de construcción antes mencionada; a las donaciones de particulares y algo de material que la familia ya tenía.
Además, se vendieron 246 bonos contribución, con lo cual dio una suma bastante considerable para avanzar en la obra. “A todos los que colaboraron, muchísimas gracias”, enfatizó el jefe scout.
Hacia el Champaquí
Este año el grupo de scouts de La Loma cumple 15 años. Y decidió celebrarlo con un viaje al Cerro Champaquí, el más alto de Córdoba. El grupo se lo propuso como una meta simbólica para la nueva camada de chicos scouts. Para hacer el viaje, que será en diciembre próximo, deberán reunir los fondos necesarios.
“Los chicos están muy entusiasmados con ese viaje. También pudimos recaudar algo de dinero y estamos bastante cerca de la meta, todo a partir de actividades variadas como la venta de dulces y golosinas. Este mes realizaremos otro bingo. Tenemos la esperanza de llegar al dinero necesario para poder viajar”, cerró Torres.
Más allá de esto último, es de destacar el gesto solidario del grupo, que se guía por los valores esenciales del scoutismo: un respeto total hacia el prójimo, la construcción de comunidad (contra el individualismo actual, todo sale mejor en equipo). Para esto, los pibes de La Loma están “siempre listos”.