Licitación pública

El municipio de Santa Fe busca dotar de desagües cloacales un sector clave del oeste de la ciudad

Se trata de Barranquitas Sur, en el área aledaña al Centro de Operaciones de la GSI y del Jardín Municipal de ese distrito. Se ampliará la red colectora. El presupuesto oficial es de casi 140 millones de pesos.