#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Licitación pública

El municipio de Santa Fe busca dotar de desagües cloacales un sector clave del oeste de la ciudad

Se trata de Barranquitas Sur, en el área aledaña al Centro de Operaciones de la GSI y del Jardín Municipal de ese distrito. Se ampliará la red colectora. El presupuesto oficial es de casi 140 millones de pesos.

Área -aproximada- de la zona que se pretende intervenir. Crédito: Fernando Nicola
 10:08
Por: 

A través del decreto Nº 00085/2025, firmado por el intendente Juan Pablo Poletti, la Municipalidad de Santa Fe llamó a licitación pública para la obra de desagües cloacales del barrio Barranquitas Sur - red colectora. Se trata de una obra importante ya que es un viejo reclamo de esa área del oeste de la ciudad capital.

El presupuesto oficial es de $139.890.322,30, y la apertura de las propuestas será el próximo 25 de septiembre a las 10 horas, en la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, tercer piso del Palacio Municipal.

Mirá tambiénComenzó la puesta en valor del cantero central de la Av. 7 Jefes: paso a paso, cómo será la obra

En concreto, el decreto aludido puntualiza que la obra a contratar establece las bases y condiciones necesarias para la ejecución de la red cloacal para la zona aledaña “a la ex Escuela de Trabajo y el Jardín de Infantes Municipal de Barranquitas Sur”.

Sector neurálgico

El sector a intervenir va de las calles Juan del Campillo al Norte, Lamadrid al Este, Domingo Silva al Sur y calle de cierre de trama al Oeste. Las tareas a realizar “comprenden la ejecución de la red colectora con cañería de PVC con diámetro de 160 mm, cuyos excedentes se prevén volcar en una boca de registro existente sobre el colector en calle Gaboto”, dice el texto.

Cabe recordar que a la ex Escuela de Trabajo (Edificio Nido) de Barranquitas, la actual gestión la está transformando en el Centro de Operaciones y Base de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Allí se mudará dentro de unos 45 días el Centro de Monitoreo local que funciona en el Palacio Municipal. El lugar será una suerte de “fortaleza” de la seguridad para esta capital.

Las cloacas servirán al nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones de la GSI.Las cloacas servirán al nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones de la GSI. Crédito: Flavio Raina

Y el Jardín Municipal de Barranquitas Sur fue inaugurado en junio de 2013, durante la gestión del ex intendente, José Corral. El establecimiento educativo cuenta con seis aulas de trabajo, de las cuales dos están destinadas para niños de un año y las restantes para chicos de dos a cinco.

Mirá tambiénCómo se usarían $ 1.400 millones para optimizar las redes de drenaje y de desagües pluviales de Santa Fe

Tiene una superficie cubierta de 706,60 m2 y semicubierta de 328,25 m2. Cuenta con también una mediateca y un salón de usos múltiples. Fue un edificio emblemático para aquella gestión municipal que llevó adelante el actual diputado provincial.

Qué se hará

Según el pliego con las bases, condiciones y especificaciones técnicas, los trabajos iniciarán con la excavación a cielo abierto, mecánica o manual, para la colocación planimétrica de la cañería colectora.

“Previo al inicio de las excavaciones, se deberán realizar los sondeos para determinar el emplazamiento exacto de conductos y otras instalaciones subterráneas existentes”, indica el texto administrativo.

Mirá tambiénEl municipio de Santa Fe licita un plan de reparación de calles por casi $ 1.200 millones

Respecto de la extracción de árboles que deberá hacerse, aquí el pliego cita el perfilado necesario; la limpieza, nivelación del terreno y las correspondientes mediciones planimétricas; el encajonamiento del suelo removido; la conformación del lecho de apoyo; los ensayos sobre el terreno a intervenir; y la colocación de tablestacas, más el bombeo para depresión de napa.

El Jardín Municipal de Barranquitas Sur, un “emblema” de la gestión de José Corral.El Jardín Municipal de Barranquitas Sur, “emblema” de la gestión de José Corral. Crédito: Archivo

Segundo, se ejecutará la colocación de la cañería propiamente dicha para la red de colectora cloacal, y de los ramales a 45 grados para las conexiones domiciliarias. Esto implica además todas las pruebas hidráulicas que son requeridas para este tipo de intervenciones de infraestructura urbana, en un todo de acuerdo con lo que establecen las Normas IRAM.

Mirá tambiénProvincia licita un mega plan de obras para un populoso barrio del suroeste de Santa Fe

En tercer lugar se procederá al relleno, tapado y compactación de las zanjas una vez colocadas las cañerías colectoras y se harán las pruebas hidráulicas, con las variaciones que eventualmente disponga la inspección municipal.

Se procederá a la construcción de las bocas de registro en las calzadas. Y respecto del cruce de pozos negros con la red colectora; los desagotes que sean necesarios; los cruces con viguetas de hormigón prefabricado donde se apoyará la cañería. El caño deberá sujetarse a la vigueta a fin de evitar su flotación, y la reparación a su estado anterior, entre otros ítems.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
Juan Pablo Poletti
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro