El municipio de Santa Fe busca dotar de desagües cloacales un sector clave del oeste de la ciudad
Se trata de Barranquitas Sur, en el área aledaña al Centro de Operaciones de la GSI y del Jardín Municipal de ese distrito. Se ampliará la red colectora. El presupuesto oficial es de casi 140 millones de pesos.
El presupuesto oficial es de $139.890.322,30, y la apertura de las propuestas será el próximo 25 de septiembre a las 10 horas, en la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, tercer piso del Palacio Municipal.
En concreto, el decreto aludido puntualiza que la obra a contratar establece las bases y condiciones necesarias para la ejecución de la red cloacal para la zona aledaña “a la ex Escuela de Trabajo y el Jardín de Infantes Municipal de Barranquitas Sur”.
Sector neurálgico
El sector a intervenir va de las calles Juan del Campillo al Norte, Lamadrid al Este, Domingo Silva al Sur y calle de cierre de trama al Oeste. Las tareas a realizar “comprenden la ejecución de la red colectora con cañería de PVC con diámetro de 160 mm, cuyos excedentes se prevén volcar en una boca de registro existente sobre el colector en calle Gaboto”, dice el texto.
Y el Jardín Municipal de Barranquitas Sur fue inaugurado en junio de 2013, durante la gestión del ex intendente, José Corral. El establecimiento educativo cuenta con seis aulas de trabajo, de las cuales dos están destinadas para niños de un año y las restantes para chicos de dos a cinco.
Tiene una superficie cubierta de 706,60 m2 y semicubierta de 328,25 m2. Cuenta con también una mediateca y un salón de usos múltiples. Fue un edificio emblemático para aquella gestión municipal que llevó adelante el actual diputado provincial.
Qué se hará
Según el pliego con las bases, condiciones y especificaciones técnicas, los trabajos iniciarán con la excavación a cielo abierto, mecánica o manual, para la colocación planimétrica de la cañería colectora.
“Previo al inicio de las excavaciones, se deberán realizar los sondeos para determinar el emplazamiento exacto de conductos y otras instalaciones subterráneas existentes”, indica el texto administrativo.
Respecto de la extracción de árboles que deberá hacerse, aquí el pliego cita el perfilado necesario; la limpieza, nivelación del terreno y las correspondientes mediciones planimétricas; el encajonamiento del suelo removido; la conformación del lecho de apoyo; los ensayos sobre el terreno a intervenir; y la colocación de tablestacas, más el bombeo para depresión de napa.
Segundo, se ejecutará la colocación de la cañería propiamente dicha para la red de colectora cloacal, y de los ramales a 45 grados para las conexiones domiciliarias. Esto implica además todas las pruebas hidráulicas que son requeridas para este tipo de intervenciones de infraestructura urbana, en un todo de acuerdo con lo que establecen las Normas IRAM.
En tercer lugar se procederá al relleno, tapado y compactación de las zanjas una vez colocadas las cañerías colectoras y se harán las pruebas hidráulicas, con las variaciones que eventualmente disponga la inspección municipal.
Se procederá a la construcción de las bocas de registro en las calzadas. Y respecto del cruce de pozos negros con la red colectora; los desagotes que sean necesarios; los cruces con viguetas de hormigón prefabricado donde se apoyará la cañería. El caño deberá sujetarse a la vigueta a fin de evitar su flotación, y la reparación a su estado anterior, entre otros ítems.
