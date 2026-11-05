Control ambiental

Contenedores Méjico: la Municipalidad volvió a clausurar el predio en Alto Verde y advirtió por la ocupación de reservorios

El municipio reiteró la clausura del establecimiento luego de constatar que se había incumplido la medida dispuesta en julio. Sebastián Mastropaolo señaló que también preocupa el avance de rellenos sobre zonas de reservorio y valles de inundación. La investigación penal continúa y se esperan los resultados de los análisis de residuos.