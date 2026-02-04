"Recuperá tu bici": Santa Fe lanza un plan inédito para devolver bicicletas robadas
El Gobierno provincial presentó un programa que permite a ciudadanos recuperar bicicletas robadas que fueron secuestradas en comisarías. Ya hay más de 1.000 rodados inventariados. “Por primera vez vamos a devolverle a la gente lo que le robaron”, aseguró Matías Figueroa Escauriza.
Santa Fe lanza un plan inédito para devolver bicicletas robadas. Crédito: Archivo El Litoral.
En un hecho sin precedentes, el Gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó el programa “Recuperá tu bici”, una iniciativa que busca restituir a sus legítimos dueños más de 1.000 bicicletas secuestradas en distintos operativos policiales y depositadas durante años en comisarías y predios judiciales.
El plan, articulado entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), apunta a identificar y devolver los rodados a quienes puedan acreditar su propiedad.
El programa que permite a ciudadanos recuperar bicicletas robadas. Crédito: Archivo El Litoral.
Pruebas adicionales: capturas de pantalla de conversaciones donde se muestre la bicicleta, calcomanías o marcas identificatorias particulares.
Una vez completado el formulario, el equipo de APRAD verificará la información, cruzará datos judiciales y mantendrá una entrevista con el solicitante. Si se confirma la propiedad, la bicicleta será restituida.
“Devolver lo que el delito robó”
Durante la presentación del programa, Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros, expresó: “Lo que estamos haciendo por primera vez en la provincia es devolverle a la gente los bienes que fueron robados. Empezamos con bicicletas, pero la idea es ampliar a otros objetos”.
Detalló que se recuperaron más de 1.000 bicicletas, de las cuales 700 pertenecen a Rosario y 300 a Santa Fe Capital, en el marco del plan de reordenamiento de comisarías lanzado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
“Muchas de estas bicicletas no tienen trazabilidad, por eso abrimos una inscripción para que la gente que fue víctima de un robo pueda registrarse y aportar datos que nos permitan cruzar información”, explicó.
Carácter inédito de la iniciativa. Crédito: Archivo El Litoral.
Un trabajo interinstitucional
Martín Domene, director de APRAD, destacó el carácter inédito de la iniciativa: “Hay miles de bicicletas en depósitos que durante años quedaron abandonadas. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar para que esos bienes vuelvan a la gente, que es donde deben estar”.
Domene agregó que no hay un plazo límite inmediato para cerrar la convocatoria, ya que se trata de un proceso en constante actualización:
“Hay operativos todos los días, por eso puede que una bicicleta no esté hoy, pero aparezca en el próximo reordenamiento. No vamos a cortar la búsqueda. Y si luego de un tiempo razonable no se identifica al propietario, esos bienes podrán ser subastados o donados a escuelas técnicas”.
El programa prevé que, si en el plazo aproximado de un año no se logra identificar al propietario de un rodado, la bicicleta podrá ser subastada, donada o asignada a un fin social o educativo, siempre bajo criterios de utilidad pública.
Figueroa Escauriza confirmó que ya se trabaja en la organización de la próxima subasta oficial, que está prevista para fines de abril o principios de mayo en la ciudad de Rosario, donde se rematarán bienes cuya procedencia no se pueda establecer.
“Detrás de cada bicicleta hay una historia, un esfuerzo, una familia que quizás usaba ese rodado como medio de transporte o trabajo”, señaló Martín Domene. “Este programa no es solo una gestión de bienes, es una reparación social”.
“Parece una acción más del Estado —agregó Figueroa Escauriza—, pero es una política pública inédita: vamos a buscar a quienes les robaron para devolverles lo que les pertenece. Y eso, en la Argentina de hoy, es algo que hay que destacar”.