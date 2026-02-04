Restitución de bienes

"Recuperá tu bici": Santa Fe lanza un plan inédito para devolver bicicletas robadas

El Gobierno provincial presentó un programa que permite a ciudadanos recuperar bicicletas robadas que fueron secuestradas en comisarías. Ya hay más de 1.000 rodados inventariados. “Por primera vez vamos a devolverle a la gente lo que le robaron”, aseguró Matías Figueroa Escauriza.