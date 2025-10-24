La ciudad vivirá un fin de semana largo de comercio y promociones con “Santa Fe se viste”

Del 20 al 22 de noviembre, la Estación Belgrano será el epicentro de la moda, la producción y la economía local con la primera edición de “Santa Fe se viste”, una exposición que reunirá a 100 locales de indumentaria, marroquinería y calzado. La propuesta busca ofrecer descuentos, promociones y actividades especiales, al tiempo que potencia la visibilidad de los comercios de la ciudad.
Un evento con sello local
La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, destacó que la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y el sector privado. “Es una exposición que estamos realizando junto al Centro Comercial, a las Avenidas Comerciales a Cielo Abierto”, explicó, y subrayó que es la primera vez que se organiza un evento de esta magnitud en Santa Fe.
Además, Alemán señaló que el objetivo es fortalecer al sector en un contexto económico desafiante. “Combinamos dos eventos para promover y acompañar al comercio de la indumentaria que está realmente pasando por un momento bastante duro”, afirmó.
En simultáneo, se desarrollará la Fiesta de la Cerveza Artesanal en el exterior de la Estación Belgrano, lo que se espera genere una gran afluencia de público durante el fin de semana largo.
Inscripción y participación
La funcionaria informó que los comercios interesados deberán inscribirse a través del sitio web de la Municipalidad antes del 31 de octubre. “Hay tiempo hasta el 31 de octubre porque después de allí hacemos una preselección porque hay un cupo máximo de 100 locales”, explicó.
Rosario Alemán presentó los detalles de “Santa Fe se viste”. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
También destacó la importancia de que los locales estén vinculados a instituciones del sector: “El requisito excluyente es que el local esté asociado al centro comercial o alguna de las avenidas comerciales, justamente para promover el trabajo con las instituciones”.
Los stands, que serán proporcionados por el municipio e incluirán electricidad e internet. “El stand tiene un costo mínimo, no llega ni siquiera a cubrir los costos, pero es también una muestra de voluntad y de compromiso”, indicó Alemán, y agregó que cada participante deberá encargarse de la ambientación y presentación de su espacio para hacerlo atractivo al público.
El comercio como motor de empleo
Por su parte, Leandro Chiavarini, presidente del Centro Comercial de Santa Fe, valoró la iniciativa como una oportunidad clave para visibilizar el esfuerzo del sector. “Es la actividad del sector privado que más empleo genera, con lo cual tener un día donde se promueva, donde la gente pueda ir y ver todos los locales de la ciudad en el mismo lugar, me parece una idea interesantísima”, expresó.
“Santa Fe se viste” será una vidriera para emprendedores y negocios locales. Crédito: Flavio Raina.
Chiavarini remarcó además la importancia del acompañamiento estatal: “Agradecerle a la Municipalidad, al gobierno de la ciudad, porque creo que era necesario que el comercio tenga su día en un lugar tan icónico como la Estación Belgrano”.
“Santa Fe se viste” promete ser una vidriera para el talento y la producción local, ofreciendo un espacio de encuentro entre comerciantes, emprendedores y vecinos. Con descuentos, promociones y un ambiente festivo, la ciudad se prepara para vivir tres días donde la moda y la reactivación económica irán de la mano.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.