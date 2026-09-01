La mañana de este martes 1 de septiembre comenzó con mucha humedad y condiciones que requieren atención para quienes salen temprano de casa en Santa Fe.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 1 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, las principales complicaciones para circular y los cortes de energía previstos para este martes. Qué tener en cuenta antes de salir de casa y cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.
A las 5, la ciudad registraba 12,3°C, cielo cubierto, 98% de humedad, presión de 1015,2 hPa y viento del sudoeste a 12 km/h. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, aunque con neblina durante las primeras horas.
A esto se suma una situación puntual en el tránsito del área metropolitana y varios cortes programados de energía eléctrica que pueden afectar la rutina de vecinos de Santa Fe y Santo Tomé.
Por eso, antes de salir, conviene revisar tres cuestiones: cómo estará el tiempo, dónde hay dificultades para circular y si el domicilio o el lugar de destino está incluido en el cronograma de cortes de luz.
Clima: neblina temprano, mejor tiempo durante el día
El comienzo de la jornada será el tramo más incómodo desde el punto de vista meteorológico. La elevada humedad y la presencia de neblina pueden reducir la visibilidad en algunos sectores, especialmente durante las primeras horas.
El SMN prevé para este martes una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias.
Durante la mañana continuará la neblina, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a los 22°C, mientras que el viento rotará hacia el sudeste.
Por la noche, las condiciones serán más estables, con cielo despejado, unos 15°C y viento leve del noreste.
El sol salió a las 7.19 y se ocultará a las 18.47, por lo que el día ya comienza a extenderse con el avance de septiembre.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante la mañana. Con una mínima de 12°C, elevada humedad y neblina, el comienzo del día será fresco. Lo más conveniente es utilizar un abrigo liviano que pueda retirarse durante la tarde, cuando la temperatura llegue a 22°C.
El pronóstico extendido anticipa además un miércoles más cálido, con 12°C de mínima y 24°C de máxima. El jueves tendrá entre 14°C y 22°C, mientras que el viernes llegará un descenso térmico, con 9°C de mínima y 20°C de máxima.
Tránsito: atención en JJ Paso y en la Autopista Santa Fe-Rosario
La circulación presenta algunas situaciones puntuales que conviene conocer antes de emprender el viaje.
En la ciudad de Santa Fe, JJ Paso casi Urquiza tiene ambas manos interrumpidas debido a un accidente entre una camioneta y una moto. Además, la circulación hacia el puente se encuentra afectada por la presencia de un árbol caído.
Si el recorrido habitual incluye ese sector, es recomendable evitarlo y buscar una alternativa hasta que se normalice la circulación.
Autopista Santa Fe-Rosario
En la Autopista Santa Fe-Rosario se registran bancos de niebla en algunos sectores, por lo que quienes tengan que viajar deberán extremar las precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
Además, hay situaciones puntuales en distintos kilómetros del corredor:
KM 52, altura de Maciel, sentido a Rosario: presencia de humo debido a un basural encendido.
KM 117 al KM 122, altura de Desvío Arijón, sentido a Rosario: reducción de calzada por obras.
La combinación de niebla, humo y reducción de calzada obliga a disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y prestar especial atención a la señalización.
En rutas y autopistas, la visibilidad puede cambiar rápidamente con el avance de la mañana. Si el viaje no es impostergable, conviene consultar nuevamente el estado del corredor antes de emprenderlo.
Si vas hacia Santo Tomé o Paraná
Para quienes se desplazan hacia Santo Tomé o continúan viaje hacia Paraná, el principal consejo durante las primeras horas es circular con especial precaución por la presencia de neblina y verificar el estado de los accesos antes de salir.
En el caso de los viajes por la Autopista Santa Fe-Rosario, hay que tener presentes las reducciones de calzada y la presencia de humo informadas durante la madrugada.
Cortes de luz: qué zonas de Santa Fe y Santo Tomé tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía confirmó cortes programados para este martes 1 de septiembre. Las interrupciones obedecen a tareas de mantenimiento y trabajos sobre la infraestructura eléctrica. La información oficial de la EPE confirma los horarios y sectores afectados.
En Santa Fe, el cronograma es el siguiente:
De 8 a 10: Chile, Neuquén, La Pampa y 1 de Mayo.
De 8 a 12: Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada.
De 8.30 a 12.30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong.
En Santo Tomé, habrá interrupción:
De 8 a 12: complejos habitacionales El Pinar y Las Almenas.
La EPE informó que los trabajos incluyen reemplazo de elementos de maniobra, reemplazo de conductores y tareas de mantenimiento. También aclara que los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Si vivís en alguna de las zonas alcanzadas, conviene cargar celulares y dispositivos antes del horario previsto, organizar con anticipación cualquier actividad que dependa de electricidad y desconectar equipos sensibles para evitar inconvenientes ante eventuales variaciones del suministro.
Qué tener en cuenta antes de salir de casa
La combinación de neblina durante las primeras horas, circulación complicada en algunos puntos y cortes programados de energía hace que el comienzo de la jornada requiera una pequeña planificación.
Si salís temprano, tené en cuenta:
Clima: 12°C al inicio y máxima de 22°C.
Visibilidad: atención por la neblina durante la mañana.
Lluvias: no se esperan precipitaciones.
Tránsito: evitar JJ Paso casi Urquiza por la interrupción informada.
Autopista Santa Fe-Rosario: circular con precaución por bancos de niebla, humo y reducción de calzada.
Energía: revisar si tu domicilio está dentro de las zonas alcanzadas por los cortes programados.
Viajes: consultar nuevamente el estado de rutas y accesos antes de emprender recorridos fuera de la ciudad.
✅ Checklist rápido antes de salir
Clima: abrigo liviano para la mañana y atención a la neblina.
Tránsito: revisar JJ Paso y los principales accesos antes de emprender el viaje.
Rutas: si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario, tener en cuenta la niebla, el humo y las obras.
Cortes de luz: verificar el domicilio en el cronograma de EPE.
Agua: no se incorporan cortes o trabajos de ASSA sin información actualizada y verificable para esta jornada.
ANSES: consultar la fecha de cobro individual antes de trasladarse.
Qué llevar: abrigo liviano durante la mañana; el paraguas no será necesario según el pronóstico actual.
Qué evitar: circular a velocidad elevada con niebla o acercarse a los sectores donde se registran interrupciones de tránsito.
Recomendación del día: si tenés que salir temprano, calculá algunos minutos extra para el viaje y manejá con mayor distancia de seguridad. La visibilidad puede mejorar rápidamente después del amanecer, pero las condiciones en rutas y accesos no son necesariamente iguales a las de la ciudad.