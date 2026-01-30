Santa Fe

Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento en la Circunvalación Oeste y la autovía a Paraná

Con personal y equipos del 7º Distrito, Vialidad Nacional ejecuta tareas de conservación sobre dos importantes corredores viales: la RN 168, que conecta Santa Fe con Paraná, y la Circunvalación Oeste, tramo de la RN 11. Las labores incluyen corte de pasto, desmalezado y despeje de banquinas, barandas y cartelería. Se solicita a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas intervenidas.