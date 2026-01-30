Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento en la Circunvalación Oeste y la autovía a Paraná
Con personal y equipos del 7º Distrito, Vialidad Nacional ejecuta tareas de conservación sobre dos importantes corredores viales: la RN 168, que conecta Santa Fe con Paraná, y la Circunvalación Oeste, tramo de la RN 11. Las labores incluyen corte de pasto, desmalezado y despeje de banquinas, barandas y cartelería. Se solicita a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas intervenidas.
Con personal y maquinaria del 7º Distrito Santa Fe, Vialidad Nacional lleva adelante tareas de mantenimiento y conservación en dos de los principales accesos viales a la ciudad capital: la Circunvalación Oeste (Ruta Nacional 11) y la Autovía Santa Fe–Paraná (Ruta Nacional 168).
Las acciones forman parte del plan de mantenimiento rutinario que busca mejorar la seguridad vial y la visibilidad, tanto para el tránsito liviano como pesado que circula diariamente por estas rutas.
Intervenciones sobre la RN 168
En la Autovía Santa Fe–Paraná, los trabajos se concentran en el corte de pasto con tractor y desmalezadora de arrastre en el tramo comprendido entre el arroyo Colastiné y el acceso al Túnel Subfluvial. Además, desde La Guardia hasta el Túnel, una cuadrilla equipada con motoguadañas realiza el despeje de barandas, señalización vertical, columnas de alumbrado y el cantero central.
Estas tareas son clave para mantener despejada la visibilidad en un corredor de alto tránsito interprovincial, utilizado por vehículos particulares y transporte público.
Trabajos en la Circunvalación Oeste
En cuanto a la Ruta Nacional 11, en su tramo como Circunvalación Oeste, los operativos incluyen el desbaste de banquinas y limpieza del cantero central, en el sector comprendido entre la zona de Cilsa y el cruce con la autopista Santa Fe–Rosario.
Simultáneamente, se avanza con el corte de pasto y el despeje de barandas y carteles, acciones fundamentales para garantizar condiciones de seguridad óptimas en este acceso estratégico a la ciudad.
Pedido de precaución
Desde Vialidad Nacional solicitan a los conductores respetar la señalización preventiva colocada en las zonas de trabajo, y reducir la velocidad cuando se transite por los sectores donde se encuentran operando cuadrillas y equipos viales.
Estas tareas, aunque rutinarias, son esenciales para el mantenimiento de las condiciones de circulación, especialmente en momentos de mayor flujo vehicular como la temporada estival.